"Весняний відлов" військкоматів має розслідувати ДБР

Весняну "призовну кампанію", протягом якої неодноразово фіксувалися порушення, має розслідувати ДБР. Про це пише Харківська правозахисна група на своєму інформаційному порталі.

За весну 2019 року було зафіксовано кілька випадків, коли у військкомат молодих людей забирали практично насильно, а також флюорографія на відстані, медична комісія посеред ночі, висновок про придатність до військової служби на основі зважування і вимірювання росту. Молоді люди будуть шукати захисту в суді.

Адвокат хлопців, які випробували на собі всі особливості призовної кампанії -2019, Олег Максименко, повідомляє, що збирається звертатися в ГБР для розслідування підроблення документів та незаконних дій військкомату стосовно його клієнтів.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні вже звернула увагу на весняний призов в Харківській області. Голова регіонального офісу Красимір Янков зазначив, що сигналів про правопорушення в цьому році надзвичайно багато. Молоді люди створюють групи в месенджері Telegram, щоб обмінюватися інформацією про таємні засідки військкоматів. Ці групи повністю переповнені фотографіями, на яких люди в штатському чергують біля автовокзалів, станцій метро, на ринках. Хоча й харківський військовий комісар та представники Національної поліції відхрещуються від участі в полюванні.

"Звертаємо увагу на те, що згідно з чинним законодавством залучення особового складу територіальних підрозділів Національної поліції до забезпечення приводів призовників може здійснюватися лише в рамках кримінального провадження за фактами ухилення від призову на строкову військову службу. У всіх випадках участі поліцейських в необґрунтованих примусових діях по відношенню до громадян призовного віку будуть проведені службові розслідування", – зазначено на офіційній Facebook-сторінці.

Тим часом у Херсоні військові вручали повістки в військкомат на прохідній заводу.

А ось на Рівненщині жінка вкусила працівника військкомату під час вручення повістки її синові.