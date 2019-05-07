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07 мая 2019, вторник, 19:03 239
Общество 2019-05-07T19:07:19+03:00
Українські Новини
На Ровенщине женщина укусила сотрудника военкомата во время вручения повестки ее сыну

На Ровенщине женщина укусила сотрудника военкомата во время вручения повестки ее сыну

51-летняя жительница Ровенской области укусила 33-летнего сотрудника военного комиссариата во время вручения повестки ее 21-летнему сыну для прохождения воинской службы.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Ровенской области, передают Українські Новини.

"Следователи Млиновского отделения полиции проводят досудебное расследование по факту нанесенного умышленного легкого телесного повреждения 33-летнему жителю райцентра", - говорится в сообщении.

С заявлением в полицию мужчина обратился относительно привлечения к уголовной ответственности 51-летней женщины, которая нанесла ему телесные повреждения, укусив за палец руки, когда он намеревался вручить повестку для прохождения воинской срочной службы ее сыну.

Следственно-оперативная группа установила, что мать с 21-летним сыном в тот день шли по улице Ивана Франко в Млинове (Ровенская область), когда недалеко от них остановился легковой автомобиль.

Из салона в гражданской одежде вышел сотрудник военкомата и крикнул парню, чтобы тот остановился, однако мать приказала сыну бежать.

Тогда сотрудник военкомата схватил его рукой за рюкзак, а женщина в этот момент укусила мужчину за палец.

После она объяснила полицейским, что укус нанесла, так как почувствовала опасность.

Женщина утверждает, что не знала, что мужчина из военкомата.

В уголовном производстве, начатом по предварительной квалификации ч. 1 ст. 125 (умышленные легкие телесные повреждения) Уголовного кодекса, следственные действия продолжаются, в частности назначена  судебно-медицинская экспертиза.

По ее результатам будет приниматься окончательное процессуальное решение.

Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года.

Как сообщали Українські Новини, 43-летний пьяный водитель 3 декабря 2017 года укусил сотрудника полиции в Луцке при попытке задержания.

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