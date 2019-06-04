подписаться на рассылку
26.65 27
29.5 30.15
˟
04 июня 2019, вторник, 15:37 55
Общество 2019-06-04T15:37:16+03:00
Українські Новини
В Херсоне военные вручали повестки в военкомат на проходной завода

В Херсоне военные вручали повестки в военкомат на проходной завода

В Херсоне работники военкомата вручали повестки на проходной судостроительного завода. Об этом сообщил Андрей Пискун на странице "Херсон днем и ночью" в Facebook, передает Херсон Daily.

По его словам, сегодня утром военные пришли на проходную в сопровождении полиции и сказали, что будут вручать повестки.

"Люди спокойно идут на работу, военные спрашивают проходящих, сколько им лет, и тем, кто подходит по возрасту, начинают вручать повестки и в довольно грубой форме просят проехать с ними. Кто отказывается, того нагло хватают за руки, и пытаются силой вытащить с проходной. Все это происходит с молчаливого одобрения полиции", – сообщил Пискун и добавил, что за людей вступилась охрана судозавода и проходящие мимо рабочие.

А ведь вручение повесток может быть опасным - вот, например, на Ровенщине женщина укусила сотрудника военкомата во время вручения повестки ее сыну.

Ранее Министерство обороны заявило, чтоЗеленский проигнорировал 4 повестки о призыве на срочную военную службу в 2014-2015 годах.

Больше новостей о: Завод Повестка в армию Вручение повестки

Архив
Новости
Филатов подал в суд на главу ПЦУ Днепропетровщины 15:55
Руководители Деснянского района Киева допустили разглашение гостайны, - СБУ 15:53
Дэвид Линч получит первый "Оскар" в жизни 15:53
Рябошапка пригрозил Сытнику и Холодницкому "сделать выводы", если они не покажут результат за 3 месяца 15:42
За месяц доллар и евро существенно подорожали 15:40
больше новостей
Мощные ливни с градом и шквалами: синоптик предупредила об опасной погоде в начале недели 06:00 Карта
Мосийчук подрался с Ляшко и ударил его тростью по лбу перед уходом из "радикалов" 18:45
Были без сознания пьяны: бабушка раненого мальчика заявила, что полицейские признали свою вину 19:57
Сегодня выйдет заключительная серия "Чернобыля". Где смотреть 06:01
Ярош назвал партию, по списку которой пойдет на досрочные выборы Рады 12:12
больше новостей
Дела против Порошенко по заявлениям Портнова имеют правовую перспективу, - Труба 10:41
Полицейским, которые ранили пятилетнего мальчика под Киевом, смягчили обвинение 08:00
Мосийчук подрался с Ляшко и ударил его тростью по лбу перед уходом из "радикалов" 18:45
Супрун не собирается уезжать из Украины даже в случае отставки с должности 17:54
Электроэнергия при новом рынке дорожать не будет, - НКРЕКП 08:00 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok