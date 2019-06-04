В Херсоне военные вручали повестки в военкомат на проходной завода

В Херсоне работники военкомата вручали повестки на проходной судостроительного завода. Об этом сообщил Андрей Пискун на странице "Херсон днем и ночью" в Facebook, передает Херсон Daily.

По его словам, сегодня утром военные пришли на проходную в сопровождении полиции и сказали, что будут вручать повестки.

"Люди спокойно идут на работу, военные спрашивают проходящих, сколько им лет, и тем, кто подходит по возрасту, начинают вручать повестки и в довольно грубой форме просят проехать с ними. Кто отказывается, того нагло хватают за руки, и пытаются силой вытащить с проходной. Все это происходит с молчаливого одобрения полиции", – сообщил Пискун и добавил, что за людей вступилась охрана судозавода и проходящие мимо рабочие.

А ведь вручение повесток может быть опасным - вот, например, на Ровенщине женщина укусила сотрудника военкомата во время вручения повестки ее сыну.

Ранее Министерство обороны заявило, чтоЗеленский проигнорировал 4 повестки о призыве на срочную военную службу в 2014-2015 годах.