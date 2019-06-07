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07 червня 2019, пʼятниця, 15:14 12
Події 2019-06-07T16:45:02+03:00
Українські Новини
У Дніпровському районі затримали чоловіка з гранатою

У Дніпровському районі затримали чоловіка з гранатою

Поліція затримала чоловіка з гранатою в Дніпровському районі Києва.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби столичної поліції, передають Українські Новини.

"Вибухонебезпечний предмет у зловмисника був у сумці. Розпочато кримінальне провадження", - сказано в ньому.

Працівники карного розшуку спільно з дільничними Дніпровського управління поліції на вулиці Марганецькій помітили підозрілого чоловіка.

Під час перевірки документів та вмісту сумки правоохоронці виявили предмет, схожий на гранату РГД-5 з запалом, тому викликали слідчо-оперативну групу та вибухотехніків.

Чоловіка затримали.

Затриманий - уродженець Черкаської області, 1977 року народження, раніше біл судимий за грабіж і зберігання наркотиків.

Розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

Раніше чоловік підірвав себе гранатою в Києві, погрожуючи співмешканці.

У квітні 2 людини загинули в результаті вибуху гранати в житловій квартирі багатоповерхового будинку в мікрорайоні Позняки в Києві.

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