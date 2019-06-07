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07 червня 2019, пʼятниця, 14:52 20
Вибори 2019-06-07T17:30:03+03:00
Українські Новини
Гройсман, Гриневич, Джапарова, Саєнко і Нищук очолили список "Української стратегії" Гройсмана на виборах Ради

Гройсман, Гриневич, Джапарова, Саєнко і Нищук очолили список "Української стратегії" Гройсмана на виборах Ради

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, міністр освіти і науки Лілія Гриневич, виконуюча обов'язки міністра інформаційної політики Еміне Джапарова, міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко та міністр культури Євген Нищук очолили список "Української стратегії" Гройсмана на позачергових виборах Верховної Ради.

Про це Гройсман оголосив на з'їзді партії в п'ятницю, передають Українські Новини.

До першої десятки списку також увійшли: міністр юстиції Павло Петренко, колишній заступник голови Адміністрації Президента Сергій Марченко, заступник голови фракції «Народний фронт» в Раді Андрій Тетерук, секретар Вінницької міської ради Павло Яблонський і депутат від «Народного фронту» Віктор Єленський.

Так, за словами прем'єра, Тетерук відповідатиме за питання безпеки і оборони, а Єленський - за питання релігії.

У свою чергу, як зазначив Гройсман, Марченко добре розбирається в питаннях фінансів, а Яблонський - в місцевому самоврядуванні.

Як повідомляли Українські Новини, 20 травня Гройсман оголосив про своє рішення подати у відставку.

Але Рада відмовилася відправити Гройсмана у відставку.

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