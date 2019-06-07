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07 червня 2019, пʼятниця, 13:28 15
Силові структури 2019-06-07T14:00:02+03:00
Українські Новини
СБУ заявляє, що запобігла теракт у Запоріжжі - терорист заклав вибухівку біля дитячого майданчика

СБУ заявляє, що запобігла теракт у Запоріжжі - терорист заклав вибухівку біля дитячого майданчика

Служба безпеки України. Фото: espreso.tv
Служба безпеки України. Фото: espreso.tv

Служба безпеки України запобігла теракту в Запоріжжі.

Про це журналістам сказав начальник департаменту контррозвідки СБУ Олексій Петров, передають Українські Новини.

З його слів, злочинець приїхав з Донецька в Запоріжжя і заклав вибухівку в сміттєвий бак біля дитячого майданчика.

Начальник контррозвідки повідомив, що спецслужба без відома злочинця деактивувала бомбу і надалі провела фіксацію дій терориста.

Близько 4:00 в п'ятницю злочинець попрямував із готелю в Запоріжжі до місця закладення вибухівки, щоб перевірити, чому вона не вибухнула.

"Він не знав, що вибухівка не спрацює", - підкреслив Петров.

Правоохоронці затримали підозрюваного.

Вибухівка складалася з 1,5 кг пластиду, зона ураження від вибуху - до 10 метрів.

На час розмінування вибухівки було евакуйовано мешканців прилеглих будинків.

Слідчі дії тривають.

Як повідомляли Українські Новини, військова прокуратура заявляє, що затримані в Києві російські диверсанти планували теракти в країнах Прибалтики.

Раніше в Харкові запобігли замовлений Росією теракт.

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