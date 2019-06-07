СБУ заявляє, що запобігла теракт у Запоріжжі - терорист заклав вибухівку біля дитячого майданчика

Служба безпеки України запобігла теракту в Запоріжжі.\r\nПро це журналістам сказав начальник департаменту контррозвідки СБУ Олексій Петров, передають Українські Новини.\r\nЗ його слів, злочинець приїхав з Донецька в Запоріжжя і заклав вибухівку в сміттєвий бак біля дитячого майданчика.\r\nНачальник контррозвідки повідомив, що спецслужба без відома злочинця деактивувала бомбу і надалі провела фіксацію дій терориста.\r\nБлизько 4:00 в п'ятницю злочинець попрямував із готелю в Запоріжжі до місця закладення вибухівки, щоб перевірити, чому вона не вибухнула.\r\n"Він не знав, що вибухівка не спрацює", - підкреслив Петров.\r\nПравоохоронці затримали підозрюваного.\r\nВибухівка складалася з 1,5 кг пластиду, зона ураження від вибуху - до 10 метрів.\r\nНа час розмінування вибухівки було евакуйовано мешканців прилеглих будинків.\r\nСлідчі дії тривають.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, військова прокуратура заявляє, що затримані в Києві російські диверсанти планували теракти в країнах Прибалтики.\r\nРаніше в Харкові запобігли замовлений Росією теракт.