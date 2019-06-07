Корупція в керівництві Нацгвардії: прокуратура встановила причину масового отруєння військових у Львові

Прокуратура встановила, що масове отруєння військовослужбовців у Львові в квітні відбулося через закупівлю неякісних консервів за завищеними цінами керівництвом Національної гвардії.

Про це йдеться в судових матеріалах, передають Українські Новини.

Зазначено, що Військова прокуратура відкрила справу проти посадових осіб Національної гвардії за фактом зловживання службовим становищем при здійсненні державних закупівель продовольства для потреб військових частин і підрозділів.

Зокрема, з матеріалів зазначеного кримінального провадження вбачається, що протягом 2017-2019 років командування Центральної бази забезпечення Нацгвардії (військова частина №3078, Київ) та суб'єкти підприємницької діяльності уклали договори про закупівлю товарів харчової промисловості за державні кошти на загальну суму понад 70 млн гривень.

Згідно з договорами, постачальники постачали рибні консерви та м'ясну продукцію у військову частину №3078, а надалі розподіляли на склади недоторканних запасів поточного зберігання у військові частини Нацгвардії, в тому числі №3002 (Львів), №4114 (Львів) та №3007 (Золочів, Львівська область).

При цьому Центральна база забезпечення Нацгвардії закуповувала рибні консерви та м'ясну продукцію у ТОВ "Буський консервний завод" під видами інших торгових марок, причому експертні висновки на поставлені партії товарів не відповідали реально поставленій продукції, що свідчить про її неналежну якість, кількість та невідповідність реальному терміну зберігання.

"Таким чином, недоброякісна продукція через бездіяльність посадових осіб Національної Гвардії України потрапляє для споживання особового складу військових частин і призводить до отруєння військовослужбовців, зниження їх бойової готовності та нанесення економічної шкоди державі", - сказано в матеріалах суду.

Так, 29 квітня 57 військовослужбовців однієї з військових частин Національної гвардії у Львові отруїлися простроченими консервами і були госпіталізовані.

Експертиза м'ясних і рибних консервів показала, що продукція не відповідає споживчим стандартам

Встановлено, що деякі м'ясні консерви були виготовлені ще в 2015 році.

Як повідомляли Українські Новини, 17 травня Солом'янський районний суд Києва взяв під варту колишнього командуючого Національною гвардією Юрія Аллерова і встановив заставу 4,8 млн гривень.

Він підозрюється в причетності до розтрати 81 млн гривень при будівництві житла військовим в Києві.