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07 червня 2019, пʼятниця, 13:16 12
Суспільство 2019-06-07T14:00:03+03:00
Українські Новини
Грози і спека: синоптики розповіли про погоду в Києві на вихідних

Грози і спека: синоптики розповіли про погоду в Києві на вихідних

8 червня в Києві мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, грози, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 градусів, вдень +28...+30 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, вдень місцями град, вітер південно-східний, 5-10 м / с, вдень місцями шквали 15-20 м / с. Температура повітря вночі + 11 ... + 18 градусів, вдень + 23 ... + 28 градусів.

У Карпатах короткочасні дощі, температура вночі + 9 ... + 14 градусів, вдень + 14 ... + 19 градусів.

У Моршині короткочасні дощі, температура вночі + 12 ... + 14 градусів, вдень + 25 ... + 27 градусів.

У Трускавці короткочасні дощі, температура вночі + 12 ... + 14 градусів, вдень + 25 ... + 27 градусів.

У Сваляві місцями короткочасний дощ, температура вночі + 14 ... + 16 градусів, вдень +28 ... + 30 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, вдень місцями град, вітер південно-східний, 5-10 м / с, вдень місцями шквали 15-20 м / с. Температура повітря вночі + 13 ... + 18 градусів, вдень + 26 ... + 31 градус.

У центрі України мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, вдень місцями град, вітер південно-східний, 5-10 м / с, вдень місцями шквали 15-20 м / с. Температура повітря вночі + 13 ... + 18 градусів, вдень + 26 ... + 32 градуси.

На сході України мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, вдень місцями град, вітер східний, 5-10 м / с, вдень місцями шквали 15-20 м / с. Температура повітря вночі + 15 ... + 20 градусів, вдень + 26 ... + 32 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, грози, вдень місцями град, вітер східний, 5-10 м / с, вдень місцями шквали 15-20 м / с. Температура повітря вночі + 15 ... + 20 градусів, вдень + 26 ... + 32 градуси.

У Криму мінлива хмарність, короткочасний дощ, грози, вдень місцями град, вітер східний, 5-10 м / с, вдень місцями шквали 15-20 м / с. Температура повітря вночі + 14 ... + 19 градусів, вдень + 24 ... + 29 градусів.

У Ялті короткочасні дощі. Температура вночі + 16 ... + 18 градусів, вдень + 27 ... + 29 градусів.

7 червня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +21 ... + 25 градусів; в Дніпрі біля Києва +23 градуси.

А ось вчора майже всю Україну охопить негода, оголошено штормове попередження.

четвер в Україні похолоднішає до +13 і пройдуть дощі.

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