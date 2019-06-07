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07 червня 2019, пʼятниця, 08:00 25
Силові структури 2019-06-07T10:15:02+03:00
Українські Новини
Загострення на Донбасі: загинули два бійця ЗСУ, ще вісім - поранені

Загострення на Донбасі: загинули два бійця ЗСУ, ще вісім - поранені

ООС. Фото: Міноборони України
ООС. Фото: Міноборони України

Вчора, 6 червня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню, з них один раз - із застосуванням заборонених мінського угодами мінометів калібру 120 мм. Під час бойових дій двоє українських військових отримали поранення. Про це повідомляє штаб ООС.

Так, повідомляється, що ворог обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник 14 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил.

"Внаслідок обстрілу ворожих двоє військовослужбовців збройних сил отримали поранення. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки 6 червня один окупант був знищений", - йдеться в повідомленні.

З початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил сім разів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив три обстріли позицій українських захисників, а в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник чотири рази обстріляв позиції наших захисників.

"Внаслідок обстрілу загинули двоє військовослужбовців збройних сил, четверо отримали поранення, ще четверо травмовані. На кожен обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються", - відзначили в штабі.

Як повідомляли Українські Новини, військовий загинув під обстрілом з гранатометів в середу.

Раніше бойовики на Донбасі обстріляли будинки мирних жителів.

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