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06 червня 2019, четвер, 22:45 14
Події 2019-06-07T00:45:02+03:00
Українські Новини
Двоє водіїв загинули під колесами вантажівки на трасі Київ-Чернігів

Двоє водіїв загинули під колесами вантажівки на трасі Київ-Чернігів

Смертельне ДТП на трасі Київ-Чернігів.
Смертельне ДТП на трасі Київ-Чернігів.

В селі Лемеші Козелецьго району Чернігівської області під колесами вантажівки загинули двоє чоловіків. ДТП сталася близько 12:30 на трасі Київ-Чернігів.

Інформацію UA Чернігів підтвердив прес-офіцер патрульної поліції області Віталій Копистко.

Загиблі - водії двох вантажівок, що їхали в бік Києва. Обидва - з Козельця. Вони зупинилися в селі Лемеші на узбіччі, щоб відремонтувати одну з машин. В цей час у них в'їхала вантажівка, яка рухалася в тому ж напрямку.

За попередньою інформацією, водій заснув за кермом.

На місці працює слідчо-оперативна група.

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