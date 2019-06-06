Двоє водіїв загинули під колесами вантажівки на трасі Київ-Чернігів

В селі Лемеші Козелецьго району Чернігівської області під колесами вантажівки загинули двоє чоловіків. ДТП сталася близько 12:30 на трасі Київ-Чернігів.

Інформацію UA Чернігів підтвердив прес-офіцер патрульної поліції області Віталій Копистко.

Загиблі - водії двох вантажівок, що їхали в бік Києва. Обидва - з Козельця. Вони зупинилися в селі Лемеші на узбіччі, щоб відремонтувати одну з машин. В цей час у них в'їхала вантажівка, яка рухалася в тому ж напрямку.

За попередньою інформацією, водій заснув за кермом.

На місці працює слідчо-оперативна група.

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