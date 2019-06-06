Под Херсоном иномарка протаранила остановку с людьми: погибли двое, третий травмирован

Утром в четверг, 6 июня, около села Николаевка Генического района на перекрестке "Фольксваген" вылетел с дороги на обочину, где на остановке общественного транспорта как раз стояли местные жители, и врезался в них.



Как сообщает Херсон Типичный, на месте ДТП от тяжелых травм сразу же погиб 35-летний мужчина, причем трагедия произошла прямо на глазах у его матери, которая уцелела, но едва не получила сердечный приступ - ей также понадобилась медицинская помощь.

Еще одну 29-летнюю женщину увезли в районную больницу, но она умерла, еще не доехав туда.



Третьего мужчины 35 лет, в стационар доставить успели - у него перелом позвоночника, и есть опасность, что он останется инвалидом на всю жизнь.



В полиции сообщают "Фольксваген", за рулем которого находился житель поселка Новоалексеевка, совершил рискованный маневр - на перекрестке пытался обогнать "Жигули".



При этом он зацепил ВАЗ-2106, и вылетел с трассы, протаранив остановку. По предварительным данным, виновник аварии и водитель "Жигулей" оказались вполне трезвые - владельца иномарки подвела самоуверенность и склонность нарушать правила.

ДТП под Херсоном. Фото: Нацполиция

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