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07 червня 2019, пʼятниця, 07:00 37
Політика 2019-06-07T10:15:02+03:00
Українські Новини
"Пропало все!" - сьогодні виповнюється 10 років знаменитому вислову Тимошенко

"Пропало все!" - сьогодні виповнюється 10 років знаменитому вислову Тимошенко

7 червня 2009 року в ході звернення Юлії Тимошенко до народу в офіційні кадри потрапив фрагмент запису, обрізаний при монтажі.

На ньому перед початком запису Юлія Тимошенко звертається до режисера, скаржачись на те, що перед нею на суфлері зник текст.

Однак інтонація і слова, якими була висловлена ця фраза, передають весь драматизм несподіваної розв'язки "коаліційного серіалу": "Пропало всьо!".

Як повідомляли Українські Новини, 22 січня виповнилося 5 років "кулі в лоб" Арсенія Яценюка.

Також Тимошенко після перепалки Порошенка і Зеленського в ефірі "1+1" записала відеозвернення. Крім того, Тимошенко витратила чверть мільярда на передвиборчу кампанію.

Тим часом Тимошенко висловилася про відставку Гройсмана і своє можливе призначення на його місце, а 10,2% українців за призначення прем'єром Тимошенко, 10% - Смешка і 9,7% - Бойка.

Також Тарута і Тимошенко підуть на дострокові вибори в Раду разом. Раніше Тарута знявся з виборів президента на користь Тимошенко, об'єднавши з нею штаби та передвиборчі програми.

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