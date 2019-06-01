Тарута и Тимошенко пойдут на досрочные выборы в Раду вместе

"Основа" будет участвовать в досрочных выборах Рады в составе "Батьківщини"

Политическая партия "Основа", лидером которой является депутат Верховной Рады Сергей Тарута (внефракционный), будет участвовать в досрочных выборах Рады в составе партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Батьківщини", передают Українськi Новини.

"Мы приветствуем, что голос Донбасса, сильный и профессиональный, будет звучать в политической партии "Батьківщина". Мы и дальше будем привлекать к команде профессионалов и молодых специалистов. Потому что считаем, что только синергия опыта, молодости и репутации может помочь стране уйти вперед и выйти из хаоса", - сказал депутат Рады от "Батьківщини" Иван Крулько.

По его словам, деолигархизация будет основной задачей следующего парламента.

Согласно сообщению, партия "Основа" Таруты идет на выборы в составе "Батьківщины".

По словам Таруты, соответствующее решение его партия приняла на внеочередном съезде 31 мая.

"Прежде всего наши партии будут объединять идеологические платформы в экономической сфере и в вопросе восстановления мира в Украине. Также мы будем формировать и согласовывать совместный список кандидатов в депутаты. Уверен, в Раду в составе нашей объединенной команды пройдут самые достойные, рейтинговые и уважаемые представители "Основы" и "Батькивщины", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Он не уточнил, когда будет сформирован совместный список.

Как сообщали Українськi Новини, Тарута снялся с выборов Президента в пользу Тимошенко, объединив с ней штабы.