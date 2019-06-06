Фото дня: в Одеській області пронісся смерч

В Одеській області недалеко від міста Татарбунари пронісся смерч.

Фото природного явища опублікувала Наталія Жосан, йдеться в повідомленні на сторінці "Мої Татарбунари" в соціальній мережі Facebook.

"Погодне явище Смерч над озером Сасик! Це вже третій випадок такого природного явища в Одеській області за останній час", - йдеться у підписі до фото

Наголошується, що 23 травня біля аеропорту "Одеса" пронісся потужний смерч 100 метрів у висоту. Багато людей спостерігали за незвичним природним явищем, в тому числі шоковані працівники аеропорту.

В минулому році 17 червня в Одеській області також спостерігали смерч в селі Приморське (Кілійський район).

Смерч в Одеській області. Фото: Наталія Жосан

Як повідомляли Українські Новини, 7 червня на півдні України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, подекуди град, вітер південно-східний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +25...+30 градусів.

Вчора, 5 червня, через зливи на вулицях у Кам'янець-Подільському хвилями зносило авто.

Крім того, 5 червня видовищна гроза, яку вдалося зняти місцевим жителям, охопила Запоріжжя.