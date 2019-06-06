В п'ятницю Україну накриють дощі

7 червня в Києві мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південно-східний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +16...+18 градусів, вдень +27...+29 градусів.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, помірний, місцями істотний дощ, гроза, місцями град, вітер південно-східний, 5-10 м\/с, місцями шквали 15-20 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +11...+17 градусів, вдень +22...+27 градусів.\r\nВ Карпатах помірний, місцями істотний дощ, температура вночі +7...+12 градусів, вдень +12...+17 градусів.\r\nУ Моршині помірний, місцями істотний дощ, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +24...+26 градусів.\r\nУ Трускавці помірний, місцями істотний дощ, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +23...+25 градусів.\r\nУ Сваляві помірний, місцями істотний дощ, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +25...+27 градусів.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південно-східний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +24...+30 градусів.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, подекуди град, вітер південно-східний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +25...+30 градусів.\r\nНа сході України мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, вдень з грозою, вітер південно-східний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +25...+30 градусів.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, подекуди град, вітер південно-східний, 5-10 м\/с, місцями шквали 15-20 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +25...+30 градусів.\r\nУ Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +24...+29 градусів.\r\nУ Ялті без опадів.\r\nТемпература вночі +16...+18 градусів, вдень +26...+28 градусів.\r\n6 червня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +21...+25 градусів, у Дніпрі біля Києва +23 градуси.\r\nНагадаємо, 5 червня у Кам'янець-Подільському через зливу на вулицях хвилями зносило автомобілі.\r\nТакож 5 червня Запоріжжя охопила видовищна гроза, яку вдалося зняти місцевим жителям.