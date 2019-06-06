Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував ситуацію з ідентичності фрагментів виступу президента України Володимира Зеленського на спільному брифінгу з президентом Європейської Ради Дональдом Туском і виступу Петра Порошенка на з'їзді партії "Європейська солідарність".

Зокрема, в інтерв'ю Крим.Реалії, Павло Клімкін назвав подію "комедійної історією", в якій багато непотрібної і кумедною політики".

За його словами, Міністерство закордонних справ України готувало набір ключових тез з питань європейської інтеграції України, які були передані в Адміністрацію президента для святкування Дня Європи. Клімкін зазначив, що ці тези були використані частково.

"Насправді, деякі з цих тез вклали, оскільки вони дуже важливі для наших міжнародних партнерів, щоб вони прозвучали під час першого візиту Володимира Зеленського. Але так вийшло, не знаю, чому, що колишній президент Порошенко ці тези використовував під час свого з'їзду", – заявив Павло Клімкін.

"Тому я б поставився до цього з гумором та іронією. Важливо, що ці тези – правильні, але написані вони в МЗС, вони були тут підготовлені, ми навіть знаємо автора, який їх писав. Але емоції навколо – це такі політичні емоції на політичних перегонах. Це, з одного боку, розважає, а з іншого – сумно, люди могли б займатися чимось іншим і більш корисним. Але МЗС всім потрібен...", – додав Павло Клімкін.

Як повідомляли Українські Новини, колишній прес-секретар Президента Святослав Цеголко звинувачує Президента Володимира Зеленського в плагіаті висловлювань Порошенка під час виступу в Брюсселі (Бельгія).

Заступник глави Адміністрації Президента з питань інформаційної політики Кирило Тимошенко ініціює розслідування щодо плагіату у виступі Зеленського на спільному брифінгу з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском у Брюсселі.

Тим часом, Порошенко закликав не називати "плагіатом" слова Зеленського про євроінтеграцію.