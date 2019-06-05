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05 июня 2019, среда, 21:13 86
Президент 2019-06-05T21:13:42+03:00
Українські Новини
Замглавы АП Тимошенко инициирует расследование из-за плагиата в выступлении Зеленского

Замглавы АП Тимошенко инициирует расследование из-за плагиата в выступлении Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: АПУ
Владимир Зеленский. Фото: АПУ

Заместитель главы Администрации Президента по вопросам информационной политики Кирилл Тимошенко инициирует расследование относительно плагита в выступлении Президента Владимира Зеленского на совместном брифинге с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском в Брюсселе (Бельгия).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Администрации Президента, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, предварительно установлено, что работники Министерства иностранных дел готовили тезисы для брифинга Президента и параллельно продолжали работать на Петра Порошенко.

Отмечается, что при этом содержание и повестку дня переговоров Зеленского с руководителями ЕС и НАТО формировали работники Администрации Президента, поэтому представители предыдущей власти не имели на них влияния.

"В случае подтверждения частного сотрудничества государственных служащих МИДа с Петром Порошенко будут сделаны жесткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы", - сказано в сообщении.

Администрация Президента расценивает плагиат как диверсию со стороны отдельных сотрудников МИДа и провокацию со стороны команды Петра Порошенко.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский оконфузился во время пресс-конференции в Брюсселе.

Тем временем, Зеленский в Брюсселе повторил цитату Порошенко о "российском проекте".

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