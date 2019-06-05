Замглавы АП Тимошенко инициирует расследование из-за плагиата в выступлении Зеленского

Заместитель главы Администрации Президента по вопросам информационной политики Кирилл Тимошенко инициирует расследование относительно плагита в выступлении Президента Владимира Зеленского на совместном брифинге с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском в Брюсселе (Бельгия).\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Администрации Президента, передают Українськi Новини.\r\nСогласно сообщению, предварительно установлено, что работники Министерства иностранных дел готовили тезисы для брифинга Президента и параллельно продолжали работать на Петра Порошенко.\r\nОтмечается, что при этом содержание и повестку дня переговоров Зеленского с руководителями ЕС и НАТО формировали работники Администрации Президента, поэтому представители предыдущей власти не имели на них влияния.\r\n"В случае подтверждения частного сотрудничества государственных служащих МИДа с Петром Порошенко будут сделаны жесткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы", - сказано в сообщении.\r\nАдминистрация Президента расценивает плагиат как диверсию со стороны отдельных сотрудников МИДа и провокацию со стороны команды Петра Порошенко.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский оконфузился во время пресс-конференции в Брюсселе.\r\nТем временем, Зеленский в Брюсселе повторил цитату Порошенко о "российском проекте".