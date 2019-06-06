Партія Вакарчука "Голос" обере своїх кандидатів у депутати Ради 8 червня

Партія "Голос", лідером якої є співак Святослав Вакарчук і який нещодавно зізнався, хто її фінансує, проведе 8 червня з'їзд для висунення кандидатів у депутати Верховної Ради на позачергових виборах 21 липня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби партії на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, з'їзд розпочнеться о 18:30 на Старокиївській горі в Києві, о 20:00 Вакарчук презентує ЗМІ свою команду і дасть концерт.

"Буде багато енергії, спілкування і твоєї улюбленої музики", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, Вакарчук має намір брати участь у виборах Ради зі своєю партією "Голос" і вже представив команду.

При цьому він виключає попадання діючих депутатів Верховної Ради до списку його партії.

Володимир Зеленський перед другим туром президентських виборів заявив, що був готовий підтримати Святослава Вакарчука на виборах Президента.