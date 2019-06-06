Під Херсоном іномарка протаранила зупинку з людьми: загинули двоє, третій травмований

Вранці у четвер, 6 червня, біля села Миколаївка Генічеського району на перехресті "Фольксваген" вилетів з дороги на узбіччя, де на зупинці громадського транспорту якраз стояли місцеві жителі, і врізався в них.

Як повідомляє Херсон Типовий, на місці ДТП від тяжких травм відразу ж загинув 35-річний чоловік, причому трагедія сталася прямо на очах у його матері, яка вціліла, але ледь не отримала серцевий напад - їй знадобилася медична допомога.

Ще одну 29-річну жінку відвезли в районну лікарню, але вона померла, ще не доїхавши туди. Третього чоловіка 35 років, в стаціонар доставити встигли - у нього перелом хребта, і є небезпека, що він залишиться інвалідом на все життя.

У поліції повідомляють "Фольксваген", за кермом якого перебував житель селища Новоолексіївка, зробив ризикований маневр на перехресті намагався обігнати "Жигулі". При цьому він зачепив ВАЗ-2106, і вилетів з траси, протаранивши зупинку. За попередніми даними, винуватець аварії водій "Жигулів" виявилися цілком тверезі - власника іномарки підвела самовпевненість, схильність порушувати правила.

ДТП під Херсоном. Фото: Нацполіція

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