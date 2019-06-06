Біля будинку Гладковських палять фаєри і вимагають покарання

Протестна акція, яка сьогодні проходить біля будинку Порошенка під Києвом, і почалася біля будинку соратника екс-президента Олега Гладковського.

Про це повідомляє "Страна".

Біля маєтку батька і сина Гладковских (Свинарчуков) зібралося близько 30 осіб, в основному це молоді хлопці віком 20-30 років. Всі палять фаєри, на фасаді будинку розтягнуті плакати "Будинок мародера". Натовп скандує "Свинарчуків за грати", лунає патріотична музика.

Охорону порядку забезпечує не більш як десяток правоохоронців, деякі з них озброєні автоматами. На території самого будинку тихо, закриті з'їзди в гаражі, а на фасаді будинку піднятий прапор України.

Акція протесту біля будинку Гладковских. Фото: Страна

Пікетувальники організації "Громадський контроль чесна країна" вимагають негайного розслідування участі Порошенка в скандалі з розкраданням в "Укроборонпромі", а також арешту самого Порошенка і його соратників Олега та Ігоря Гладковских, причетних до скандалу навколо Укроборонпрому. В іншому випадку обіцяють безстрокову акцію протесту.

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Як повідомляли Українські Новини, націоналісти заявили, що будуть міняти тактику боротьби і виставили перед АП манекен Гладковського без рук.

У березні націоналісти АП закидали іграшковими свинями.