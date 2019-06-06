підписатися на розсилку
26.55 27
29.6 30.4
˟
06 червня 2019, четвер, 15:47 36
Президент 2019-06-06T17:15:02+03:00
Українські Новини
Порошенко закликав не називати "плагіатом" слова Зеленського про євроінтеграцію

Порошенко закликав не називати "плагіатом" слова Зеленського про євроінтеграцію

Колишній Президент Петро Порошенко заявив, що це нормально, що в своїй промові Президент Володимир Зеленський повторив його слова про інтеграцію в Євросоюз.

Про це Порошенко на брифінгу, передають Українські Новини.

"Я кажу абсолютно серйозно, це не тролінг - не потрібно використовувати слово "плагіат" або "не плагіат", це абсолютно нормально. Я наголошую, що ці слова народилися в моєму офісі, але я дуже ціную, що Україна говорить однією мовою і що стосується інтеграції в НАТО, і що стосується інтеграції в ЄС", - сказав він.

Порошенка вітає, що перший іноземних візит Президента Володимира Зеленського був саме в Брюссель.

Як повідомляли Українські Новини, колишній прес-секретар Президента Святослав Цеголко звинувачує Президента Володимира Зеленського в плагіаті висловлювань Порошенка під час виступу в Брюсселі (Бельгія).

Заступник глави Адміністрації Президента з питань інформаційної політики Кирило Тимошенко ініціює розслідування щодо плагіату у виступі Зеленського на спільному брифінгу з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском у Брюсселі.

Більше новин про: Брюссель Володимир Зеленський Петро Порошенко плагіат

Архів
Новини
Під час обшуків в Українській асоціації футболу вилучили документацію 17:54
ДТП під Херсоном. Фото: Нацполиция
Під Херсоном іномарка протаранила зупинку з людьми: загинули двоє, третій травмований 17:45
"Minsk is dead". Садовий запропонував Зеленському "український" формат замість "мінського" 17:28
Гривня подорожчала на міжбанку на 20 копійок 17:25
Акція протесту біля будинку Гладковских. Фото: Країна
Біля будинку Гладковських палять фаєри і вимагають покарання 17:16
більше новин
АП і ДУС не орендували плазми і сервери для ситуаційної кімнати Порошенка 10:25 Документ
Мінрегіонбуд має бути ініціатором врегулювання питання КП "Вода Донбасу", - Ольга Бабій 10:22
Не відкривати вогонь у відповідь: заява Кучми про перемир'я викликала шквал критики 23:15
Зеленський заявив, що готовий до переговорів з Росією, але є одне "але" 19:00
Кабмін прийняв постанови, необхідні для запуску ринку електроенергії з 1 липня 13:22
більше новин
АП і ДУС не орендували плазми і сервери для ситуаційної кімнати Порошенка 10:25 Документ
Не відкривати вогонь у відповідь: заява Кучми про перемир'я викликала шквал критики 23:15
ГПУ висунула підозру Ющенку через "Межигір'я", - Лещенко 06:40
НАТО виділило на підтримку України €40 млн 20:47
Кабмін змінив методику формування цін на газ для населення 13:55
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok