Порошенко закликав не називати "плагіатом" слова Зеленського про євроінтеграцію

Колишній Президент Петро Порошенко заявив, що це нормально, що в своїй промові Президент Володимир Зеленський повторив його слова про інтеграцію в Євросоюз.

Про це Порошенко на брифінгу, передають Українські Новини.

"Я кажу абсолютно серйозно, це не тролінг - не потрібно використовувати слово "плагіат" або "не плагіат", це абсолютно нормально. Я наголошую, що ці слова народилися в моєму офісі, але я дуже ціную, що Україна говорить однією мовою і що стосується інтеграції в НАТО, і що стосується інтеграції в ЄС", - сказав він.

Порошенка вітає, що перший іноземних візит Президента Володимира Зеленського був саме в Брюссель.

Як повідомляли Українські Новини, колишній прес-секретар Президента Святослав Цеголко звинувачує Президента Володимира Зеленського в плагіаті висловлювань Порошенка під час виступу в Брюсселі (Бельгія).

Заступник глави Адміністрації Президента з питань інформаційної політики Кирило Тимошенко ініціює розслідування щодо плагіату у виступі Зеленського на спільному брифінгу з Президентом Європейської Ради Дональдом Туском у Брюсселі.