Рада відмовилася звільнити Грицака

Верховна Рада відмовилася звільнити голову Служби безпеки України Василя Грицака.\r\nЗа прийняття проекту постанови №10345 проголосували 78 депутатів за мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.\r\n20 травня Грицак оголосив про рішення подати у відставку.\r\nЙого було призначено головою СБУ в липні 2014 за поданням колишнього Президента Петра Порошенка.\r\nДо цього Грицак - керівник Антитерористичного центру при СБУ (з липня 2014 року), до призначення на посаду був першим заступником глави СБУ Валентина Наливайченка (з липня 2014 року), а після звільнення Наливайченка - тимчасово виконуючим обов'язки голови СБУ (з червня 2015 року).\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у четвер Рада відмовилася звільнити Клімкіна і Полторака.