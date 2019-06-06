Рада відмовилася звільнити Грицака

Верховна Рада відмовилася звільнити голову Служби безпеки України Василя Грицака.

За прийняття проекту постанови №10345 проголосували 78 депутатів за мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

20 травня Грицак оголосив про рішення подати у відставку.

Його було призначено головою СБУ в липні 2014 за поданням колишнього Президента Петра Порошенка.

До цього Грицак - керівник Антитерористичного центру при СБУ (з липня 2014 року), до призначення на посаду був першим заступником глави СБУ Валентина Наливайченка (з липня 2014 року), а після звільнення Наливайченка - тимчасово виконуючим обов'язки голови СБУ (з червня 2015 року).

Як повідомляли Українські Новини, у четвер Рада відмовилася звільнити Клімкіна і Полторака.