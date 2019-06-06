Екс-директору Харківського бронетанкового заводу та його заступнику повідомили про підозру у розтраті

Правоохоронні органи повідомили про підозру колишньому директору Харківського бронетанкового заводу, куди вже добиралися блогери, і його заступнику в розтраті 9 млн гривень.

Про це на брифінгу повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

З його слів, про підозру екс-керівництву бронетанкового заводу повідомили 5 червня.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

На брифінгу перший заступник директора Держбюро розслідувань Ольга Варченко повідомила, що йдеться про розкрадання керівництвом Харківського бронетанкового заводу під час постачання прицілів до танків.

Як повідомляли Українські Новини, раніше йшлося про аудит "Укроборонпрому": техніку списують через "корозію металу", а збитків накопичилося на мільйони.

Раніше блогери пробралися на територію державного підприємства "Харківський бронетанковий завод". і опублікували відео звідти в соцмережах.