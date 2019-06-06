підписатися на розсилку
26.55 27
29.6 30.4
˟
06 червня 2019, четвер, 13:42 21
Силові структури 2019-06-06T15:30:03+03:00
Українські Новини
Екс-директору Харківського бронетанкового заводу та його заступнику повідомили про підозру у розтраті

Екс-директору Харківського бронетанкового заводу та його заступнику повідомили про підозру у розтраті

Правоохоронні органи повідомили про підозру колишньому директору Харківського бронетанкового заводу, куди вже добиралися блогери, і його заступнику в розтраті 9 млн гривень.

Про це на брифінгу повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

З його слів, про підозру екс-керівництву бронетанкового заводу повідомили 5 червня.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

На брифінгу перший заступник директора Держбюро розслідувань Ольга Варченко повідомила, що йдеться про розкрадання керівництвом Харківського бронетанкового заводу під час постачання прицілів до танків.

Як повідомляли Українські Новини, раніше йшлося про аудит "Укроборонпрому": техніку списують через "корозію металу", а збитків накопичилося на мільйони.

Раніше блогери пробралися на територію державного підприємства "Харківський бронетанковий завод". і опублікували відео звідти в соцмережах.

Більше новин про: Розтрата Харківський бронетанковий завод

Архів
Новини
Порошенко назвав умови, за яких можлива заборона на вогонь у відповідь 15:18
Затримка фінансування МВФ посилює вразливість економіки України, - НБУ 15:18
Конституційний Суд скасував підвищення віку та стажу для виходу на пенсію за вислугою років 15:18
Помер класик української літератури Юрій Мушкетик 15:06
Переатестацію одеського судді Глуханчука будуть проводити екзаменатори, з якими він був помічений на банкеті, – ЗМІ 15:05
більше новин
АП і ДУС не орендували плазми і сервери для ситуаційної кімнати Порошенка 10:25 Документ
Мінрегіонбуд має бути ініціатором врегулювання питання КП "Вода Донбасу", - Ольга Бабій 10:22
Не відкривати вогонь у відповідь: заява Кучми про перемир'я викликала шквал критики 23:15
Зеленський заявив, що готовий до переговорів з Росією, але є одне "але" 19:00
Кабмін прийняв постанови, необхідні для запуску ринку електроенергії з 1 липня 13:22
більше новин
АП і ДУС не орендували плазми і сервери для ситуаційної кімнати Порошенка 10:25 Документ
Не відкривати вогонь у відповідь: заява Кучми про перемир'я викликала шквал критики 23:15
НАТО виділило на підтримку України €40 млн 20:47
Аваков назвав 5 осіб, яких треба притягнути до відповідальності за смерть дитини під Києвом 14:07
ГПУ висунула підозру Ющенку через "Межигір'я", - Лещенко 06:40
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok