Екс-директору Харківського бронетанкового заводу та його заступнику повідомили про підозру у розтраті

Правоохоронні органи повідомили про підозру колишньому директору Харківського бронетанкового заводу, куди вже добиралися блогери, і його заступнику в розтраті 9 млн гривень.\r\nПро це на брифінгу повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.\r\nЗ його слів, про підозру екс-керівництву бронетанкового заводу повідомили 5 червня.\r\nНаразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.\r\nНа брифінгу перший заступник директора Держбюро розслідувань Ольга Варченко повідомила, що йдеться про розкрадання керівництвом Харківського бронетанкового заводу під час постачання прицілів до танків.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше йшлося про аудит "Укроборонпрому": техніку списують через "корозію металу", а збитків накопичилося на мільйони.\r\nРаніше блогери пробралися на територію державного підприємства "Харківський бронетанковий завод". і опублікували відео звідти в соцмережах.