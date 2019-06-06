Рада відмовилася звільнити Полторака

Верховна Рада відмовилася звільнити міністра оборони Степана Полторака.

За прийняття проекту постанови №10344 проголосували 67 депутатів за мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

20 травня Полторак написав заяву про відставку.

Вперше його було призначено міністром у жовтні 2014 року в уряді Арсенія Яценюка, а в грудні того ж року було перепризначено новою Радою.

Полторак зберіг свою посаду в уряді Володимира Гройсмана.

Міністр закордонних справ і міністр оборони призначаються Радою за поданням Президента.

Як повідомляли Українські Новини, Рада відмовилася звільнити Клімкіна.

Комітет Ради з національної безпеки й оборони не рекомендував парламенту звільняти Полторака до внесення Президентом Володимиром Зеленським кандидатури наступного міністра оборони.

Раніше повідомлялося, що Полторак подав у відставку.