Рада відмовилася звільнити Полторака

Верховна Рада відмовилася звільнити міністра оборони Степана Полторака.\r\nЗа прийняття проекту постанови №10344 проголосували 67 депутатів за мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.\r\n20 травня Полторак написав заяву про відставку.\r\nВперше його було призначено міністром у жовтні 2014 року в уряді Арсенія Яценюка, а в грудні того ж року було перепризначено новою Радою.\r\nПолторак зберіг свою посаду в уряді Володимира Гройсмана.\r\nМіністр закордонних справ і міністр оборони призначаються Радою за поданням Президента.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Рада відмовилася звільнити Клімкіна.\r\nКомітет Ради з національної безпеки й оборони не рекомендував парламенту звільняти Полторака до внесення Президентом Володимиром Зеленським кандидатури наступного міністра оборони.\r\nРаніше повідомлялося, що Полторак подав у відставку.