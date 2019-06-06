Серіал "Чорнобиль" викликав туристичний бум в Зону відчуження

З-за небувалої популярності серіалу "Чорнобиль" від HBO попит на екскурсії в Зону відчуження ЧАЕС зріс на 30-40%. Про це повідомляє Reuters.

зокрема, представники турфірми SoloEast заявили, що в травні поточного року кількість туристів зросла на 30%, а на літо зроблено на 40% більше місць. Компанія Chernobyl Tour повідомила про зростання попиту на екскурсії на 30-40% після виходу серіалу, при цьому вона встигла зорієнтуватися і вже пропонує спеціальний тур по локаціях, присутніх в серіалі.

Екскурсоводи також відзначають, що відвідувачі все частіше запитують про місця і події, про які вони дізналися по серіалу. Тури на англійській мові в середньому коштують близько $100 на одну людину, щорічно зону відвідує понад 70,000 туристів, більшість з яких іноземці.

Нагадаємо, що "найбрудніше" місце Чорнобильської зони показали з висоти пташиного польоту.

Відео з'явилося на хвилі стрімко зрослого інтересу до зони відчуження після виходу серіалу "Чорнобиль", який став найрейтинговішим.

3 червня телеканал НВО показав заключну 5-ю серію серіалу про аварію на Чорнобильській АЕС "Чорнобиль". Всього серіал містить п'ять епізодів, головні ролі в якому виконують Джаред Харріс, Стеллан Скарсгорд, Емілі Уотсон.