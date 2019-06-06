Рада прийняла закон про слідчі комісії, які відкривають дорогу для імпічменту

Верховна Рада прийняла законопроект про тимчасові слідчі та спеціальні комісії парламенту, який передбачає врегулювання процедури імпічменту Президента.

За прийняття законопроекту №1098 в цілому проголосували 279 депутатів за мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Згідно із законопроектом, ТСК Ради - колегіальний тимчасовий орган парламенту, який утворюється з числа депутатів, завданням якого є здійснення парламентського контролю шляхом проведення розслідування з питань, що мають суспільний інтерес.

Тимчасова слідча комісія вказується в законопроекті як орган Ради, який утворюється з числа депутатів для підготовки і попереднього розгляду питань, а також для підготовки і доопрацювання актів Ради на правах головного комітету.

ТСК і спецкомісії у визначений Радою термін, але не пізніше ніж через 6 місяців з дня її утворення, подає письмовий звіт про виконану роботу.

ТСК пропонується створювати шляхом прийняття рішення 150 депутатами, а перше засідання комісії проводити в 30-денний термін.

Пропонується введення покарання для осіб, крім Президента, в разі відмови давати показання як свідок, експерт або перекладач або надання завідомо недостовірних свідчень.

Рада більшістю голосів зможе приймати рішення про ініціювання питання про усунення Президента з поста в порядку імпічменту та додання його до порядку денного сесії як невідкладного, про що голова парламенту терміново повідомляє Президенту.

Термін діяльності спеціальної слідчої комісії, уповноваженої на розгляд імпічменту, становитиме 3 місяці, а по його закінченню разом з висновками і пропозиціями члени комісії вносять на розгляд проект постанови про звинувачення Президента або проект постанови Верховної Ради України про припинення розгляду питання про усунення Президента з поста в порядку імпічменту.

У разі прийняття Радою рішення про звинувачення Президента спецкомісія готує пропозиції щодо проекту постанови парламенту про звернення до Конституційного Суду для отримання висновку щодо дотримання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент Президента і до Верховного Суду для отримання висновку про те, що діяння, в яких звинувачується Президент, містять ознаки державної зради або іншого злочину.

Після отримання відповідних висновків КС і Верховного Суду комісія попередньо розглядає їх і готує доповідь за вказаними висновками для розгляду на пленарному засіданні Ради, а члени спецкомісії вносять проект постанови про усунення Президента з поста в порядку імпічменту.

Законопроект набуде чинності наступного дня після його опублікування.

Як повідомляли Українські Новини, Рада відмовилася розглядати внесений Зеленським законопроект про імпічмент.

Раніше, 29 травня, Зеленський передав у Раду законопроект про імпічмент Президента.