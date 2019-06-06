Рада прийняла закон про слідчі комісії, які відкривають дорогу для імпічменту

Верховна Рада прийняла законопроект про тимчасові слідчі та спеціальні комісії парламенту, який передбачає врегулювання процедури імпічменту Президента.\r\nЗа прийняття законопроекту №1098 в цілому проголосували 279 депутатів за мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.\r\nЗгідно із законопроектом, ТСК Ради - колегіальний тимчасовий орган парламенту, який утворюється з числа депутатів, завданням якого є здійснення парламентського контролю шляхом проведення розслідування з питань, що мають суспільний інтерес.\r\nТимчасова слідча комісія вказується в законопроекті як орган Ради, який утворюється з числа депутатів для підготовки і попереднього розгляду питань, а також для підготовки і доопрацювання актів Ради на правах головного комітету.\r\nТСК і спецкомісії у визначений Радою термін, але не пізніше ніж через 6 місяців з дня її утворення, подає письмовий звіт про виконану роботу.\r\nТСК пропонується створювати шляхом прийняття рішення 150 депутатами, а перше засідання комісії проводити в 30-денний термін.\r\nПропонується введення покарання для осіб, крім Президента, в разі відмови давати показання як свідок, експерт або перекладач або надання завідомо недостовірних свідчень.\r\nРада більшістю голосів зможе приймати рішення про ініціювання питання про усунення Президента з поста в порядку імпічменту та додання його до порядку денного сесії як невідкладного, про що голова парламенту терміново повідомляє Президенту.\r\nТермін діяльності спеціальної слідчої комісії, уповноваженої на розгляд імпічменту, становитиме 3 місяці, а по його закінченню разом з висновками і пропозиціями члени комісії вносять на розгляд проект постанови про звинувачення Президента або проект постанови Верховної Ради України про припинення розгляду питання про усунення Президента з поста в порядку імпічменту.\r\nУ разі прийняття Радою рішення про звинувачення Президента спецкомісія готує пропозиції щодо проекту постанови парламенту про звернення до Конституційного Суду для отримання висновку щодо дотримання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент Президента і до Верховного Суду для отримання висновку про те, що діяння, в яких звинувачується Президент, містять ознаки державної зради або іншого злочину.\r\nПісля отримання відповідних висновків КС і Верховного Суду комісія попередньо розглядає їх і готує доповідь за вказаними висновками для розгляду на пленарному засіданні Ради, а члени спецкомісії вносять проект постанови про усунення Президента з поста в порядку імпічменту.\r\nЗаконопроект набуде чинності наступного дня після його опублікування.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Рада відмовилася розглядати внесений Зеленським законопроект про імпічмент.\r\nРаніше, 29 травня, Зеленський передав у Раду законопроект про імпічмент Президента.