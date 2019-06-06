АП і ДУС не орендували плазми і сервери для ситуаційної кімнати Порошенка

Адміністрація Президента заперечує інформацію колишнього Президента Петра Порошенка про те, що обладнання для ситуаційної кімнати було взято в оренду.\r\nПро це йдеться у відповіді Адміністрації на запит Українських Новин.\r\n"Державне управління справами не укладало жодних договорів оренди техніки для забезпечення функціонування зазначеного об'єкта (ситуаційного центру) і не здійснювало витрат на зазначені цілі", - йдеться у відповіді.\r\nЗгідно з інформацією Адміністрації, у 2018 році на вимогу АП Держуправління справами надало оперативну панель діагоналлю 84 "на стійці (пересувну), три ноутбуки HP ProBook 470, камеру для відеоконференцзв'язку.\r\nНа сьогодні це обладнання наявне і знаходиться на обліку Держуправління справами.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Порошенка можуть допитати про зникнення моніторів і серверів з АП.\r\nТим часом, ДБР розслідує пропажу моніторів і серверів ситуаційної кімнати АП.\r\nРаніше, 28 травня, секретар РНБО Олександр Данилюк заявив про зникнення моніторів і серверів з секретною інформацією з ситуаційної кімнати Адміністрації Президента.