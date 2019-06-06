АП і ДУС не орендували плазми і сервери для ситуаційної кімнати Порошенка

Адміністрація Президента заперечує інформацію колишнього Президента Петра Порошенка про те, що обладнання для ситуаційної кімнати було взято в оренду.

Про це йдеться у відповіді Адміністрації на запит Українських Новин.

"Державне управління справами не укладало жодних договорів оренди техніки для забезпечення функціонування зазначеного об'єкта (ситуаційного центру) і не здійснювало витрат на зазначені цілі", - йдеться у відповіді.

Згідно з інформацією Адміністрації, у 2018 році на вимогу АП Держуправління справами надало оперативну панель діагоналлю 84 "на стійці (пересувну), три ноутбуки HP ProBook 470, камеру для відеоконференцзв'язку.

На сьогодні це обладнання наявне і знаходиться на обліку Держуправління справами.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенка можуть допитати про зникнення моніторів і серверів з АП.

Тим часом, ДБР розслідує пропажу моніторів і серверів ситуаційної кімнати АП.

Раніше, 28 травня, секретар РНБО Олександр Данилюк заявив про зникнення моніторів і серверів з секретною інформацією з ситуаційної кімнати Адміністрації Президента.