підписатися на розсилку
26.55 27
29.6 30.4
˟
06 червня 2019, четвер, 09:14 35
Верховна Рада і партії 2019-06-06T12:30:03+03:00
Українські Новини
Сьогодні Рада розгляне звільнення Полторака, Клімкіна і Грицака

Сьогодні Рада розгляне звільнення Полторака, Клімкіна і Грицака

Верховна Рада. Фото: @verkhоvna_rаda
Верховна Рада. Фото: @verkhоvna_rаda

Верховна Рада на пленарному засіданні в четвер розгляне питання звільнення міністра оборони Степана Полторака, міністра закордонних справ Павла Клімкіна та голови Служби безпеки України Василя Грицака.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Згідно з нею, Рада розгляне законопроекти №1098 про тимчасові слідчі та спеціальні комісії у 2-му читанні, №0227 про ратифікацію рішення Ради асоціації між Україною і ЄС про внесення змін та доповнень в додаток XXVII до угоди про асоціацію, №10183 про імплантації законодавства ЄС у сфері технічного регулювання у 2-му читанні, №9438 про забезпечення гармонізації кримінального законодавства із положеннями міжнародного права, №8370 про визначення військових стандартів і №3433 про спрощення отримання українського громадянства іноземцями-добровольцями у 2-му читанні.

Далі вказаний блок питань на включення до порядку денного, зокрема, законопроект №10110 про введення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення і аналогічний проект Президента Володимира Зеленського №10358.

Крім того, парламент розгляне законопроекти №8321 про професійну перед вищу освіту, №9217 щодо штрафу за незаконне носіння військової форми з шевронами Збройних сил та проект постанови №9281 про увічнення пам'яті дисидента і екс-депутата Ради Левка Лук'яненка, а також законопроекти №9022 про зміни норм ідентифікації тварин та №7306 про митний тариф.

В порядку денному Ради зазначені проекти постанов про №10367 про відставку міністра закордонних справ Павла Клімкіна, реєстр. №10344 - міністра оборони Степана Полторака і №10345 про звільнення голови Служби безпеки України Василя Грицака.

Після парламент почне розгляд у 2-му читанні проекту Виборчого кодексу (№3112-1).

Як повідомляли Українські Новини, нацкомітет у закордонних справах рекомендує Раді звільнити Клімкіна.

Тим часом, комітет Ради з нацбезпеки рекомендує парламенту звільнити Грицака.

Більше новин про: Степан Полторак Верховна Рада Павло Клімкін Василь Грицак

Архів
Новини
ДБР викликала на допит прес-секретаря Порошенка "через крадіжку стільців і комп'ютерів з ситуаційної кімнати", - Портнов 12:12
У день журналіста НСЖУ просить Зеленского перезапустити Раду з питань захисту свободи слова 12:08
Черговий дитбудинок сімейного типу у Святошинському районі отримав автомобіль, - Вікторія Муха 12:00
Рубль у київських обмінниках почав дешевшати 11:40
Гройсман пояснив чому держава покладає спецзобов'язання (ПСО) на державні енергокомпанії 11:30
більше новин
Зеленський заявив, що готовий до переговорів з Росією, але є одне "але" 19:00
Кабмін прийняв постанови, необхідні для запуску ринку електроенергії з 1 липня 13:22
Не відкривати вогонь у відповідь: заява Кучми про перемир'я викликала шквал критики 23:15
Коломойський продавив комітет з ПЕК: ринок електроенергії хочуть перенести, - ЗМІ 14:35
Зеленський зробив Клімкіну пропозицію, від якої той відмовився 12:34
більше новин
АП і ДУС не орендували плазми і сервери для ситуаційної кімнати Порошенка 10:25 Документ
НАТО виділило на підтримку України €40 млн 20:47
Аваков назвав 5 осіб, яких треба притягнути до відповідальності за смерть дитини під Києвом 14:07
Не відкривати вогонь у відповідь: заява Кучми про перемир'я викликала шквал критики 23:15
Зеленський зробив Клімкіну пропозицію, від якої той відмовився 12:34
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok