Сьогодні Рада розгляне звільнення Полторака, Клімкіна і Грицака

Верховна Рада на пленарному засіданні в четвер розгляне питання звільнення міністра оборони Степана Полторака, міністра закордонних справ Павла Клімкіна та голови Служби безпеки України Василя Грицака.\r\nПро це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з нею, Рада розгляне законопроекти №1098 про тимчасові слідчі та спеціальні комісії у 2-му читанні, №0227 про ратифікацію рішення Ради асоціації між Україною і ЄС про внесення змін та доповнень в додаток XXVII до угоди про асоціацію, №10183 про імплантації законодавства ЄС у сфері технічного регулювання у 2-му читанні, №9438 про забезпечення гармонізації кримінального законодавства із положеннями міжнародного права, №8370 про визначення військових стандартів і №3433 про спрощення отримання українського громадянства іноземцями-добровольцями у 2-му читанні.\r\nДалі вказаний блок питань на включення до порядку денного, зокрема, законопроект №10110 про введення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення і аналогічний проект Президента Володимира Зеленського №10358.\r\nКрім того, парламент розгляне законопроекти №8321 про професійну перед вищу освіту, №9217 щодо штрафу за незаконне носіння військової форми з шевронами Збройних сил та проект постанови №9281 про увічнення пам'яті дисидента і екс-депутата Ради Левка Лук'яненка, а також законопроекти №9022 про зміни норм ідентифікації тварин та №7306 про митний тариф.\r\nВ порядку денному Ради зазначені проекти постанов про №10367 про відставку міністра закордонних справ Павла Клімкіна, реєстр. №10344 - міністра оборони Степана Полторака і №10345 про звільнення голови Служби безпеки України Василя Грицака.\r\nПісля парламент почне розгляд у 2-му читанні проекту Виборчого кодексу (№3112-1).\r\nЯк повідомляли Українські Новини, нацкомітет у закордонних справах рекомендує Раді звільнити Клімкіна.\r\nТим часом, комітет Ради з нацбезпеки рекомендує парламенту звільнити Грицака.