Сьогодні Рада розгляне звільнення Полторака, Клімкіна і Грицака

Верховна Рада на пленарному засіданні в четвер розгляне питання звільнення міністра оборони Степана Полторака, міністра закордонних справ Павла Клімкіна та голови Служби безпеки України Василя Грицака.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Згідно з нею, Рада розгляне законопроекти №1098 про тимчасові слідчі та спеціальні комісії у 2-му читанні, №0227 про ратифікацію рішення Ради асоціації між Україною і ЄС про внесення змін та доповнень в додаток XXVII до угоди про асоціацію, №10183 про імплантації законодавства ЄС у сфері технічного регулювання у 2-му читанні, №9438 про забезпечення гармонізації кримінального законодавства із положеннями міжнародного права, №8370 про визначення військових стандартів і №3433 про спрощення отримання українського громадянства іноземцями-добровольцями у 2-му читанні.

Далі вказаний блок питань на включення до порядку денного, зокрема, законопроект №10110 про введення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення і аналогічний проект Президента Володимира Зеленського №10358.

Крім того, парламент розгляне законопроекти №8321 про професійну перед вищу освіту, №9217 щодо штрафу за незаконне носіння військової форми з шевронами Збройних сил та проект постанови №9281 про увічнення пам'яті дисидента і екс-депутата Ради Левка Лук'яненка, а також законопроекти №9022 про зміни норм ідентифікації тварин та №7306 про митний тариф.

В порядку денному Ради зазначені проекти постанов про №10367 про відставку міністра закордонних справ Павла Клімкіна, реєстр. №10344 - міністра оборони Степана Полторака і №10345 про звільнення голови Служби безпеки України Василя Грицака.

Після парламент почне розгляд у 2-му читанні проекту Виборчого кодексу (№3112-1).

Як повідомляли Українські Новини, нацкомітет у закордонних справах рекомендує Раді звільнити Клімкіна.

Тим часом, комітет Ради з нацбезпеки рекомендує парламенту звільнити Грицака.