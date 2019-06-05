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05 июня 2019, среда, 19:14 77
Верховная Рада и партии 2019-06-05T19:27:22+03:00
Українські Новини
Комитет Рады по нацбезопасности рекомендует парламенту уволить Грицака

Комитет Рады по нацбезопасности рекомендует парламенту уволить Грицака

Василий Грицак
Василий Грицак

Комитет Верховной Рады по национальной безопасности и обороне рекомендует парламенту уволить главу Службы безопасности Василия Грицака.

Соответствующее решение было принято на заседании комитета в среду, передают Українські Новини.

"На усмотрение зала", - сказал депутат Рады от фракции "Народный фронт", председатель комитета Сергей Пашинский, оглашая решение комитета по внесённому Президентом Владимиром Зеленским проекту постановления №10345 об увольнении Грицака.

Пашинский подчеркнул, что ситуация со Службой безопасности отличается от ситуации с Министерством обороны, так как Зеленский уже предложил кандидатуру Ивана Баканова на должность главы СБУ.

Как сообщали Українські Новини, Грицак подал в отставку.

Ранее Порошенко присвоил звание Героя Украины Грицаку.

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