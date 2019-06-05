Комитет Рады по нацбезопасности рекомендует парламенту уволить Грицака

Комитет Верховной Рады по национальной безопасности и обороне рекомендует парламенту уволить главу Службы безопасности Василия Грицака.

Соответствующее решение было принято на заседании комитета в среду, передают Українські Новини.

"На усмотрение зала", - сказал депутат Рады от фракции "Народный фронт", председатель комитета Сергей Пашинский, оглашая решение комитета по внесённому Президентом Владимиром Зеленским проекту постановления №10345 об увольнении Грицака.

Пашинский подчеркнул, что ситуация со Службой безопасности отличается от ситуации с Министерством обороны, так как Зеленский уже предложил кандидатуру Ивана Баканова на должность главы СБУ.

Как сообщали Українські Новини, Грицак подал в отставку.

Ранее Порошенко присвоил звание Героя Украины Грицаку.