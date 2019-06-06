В Індонезії затонув вантажний корабель, екіпаж зник безвісти

У водах Індонезії затонуло вантажне судно, майже весь його екіпаж вважається зниклим без вісті, повідомляє "Сіньхуа".

Згідно з повідомленням, інцидент стався неподалік від берегів провінції Центральний Сулавесі ще в суботу, 1 червня, проте інформація про нього надійшла лише нещодавно. Після того, як один з членів екіпажу було врятовано індійським судном NV Nurbayaksar.

Як зазначили виданню в рятувальній службі країни, всього на борту вантажного судна було 18 членів екіпажу. Воно затонуло після виходу в море з морського порту в місті Битунг, який знаходиться в довколишній провінції Північний Сулавесі.

Причина аварії - погані погодні умови.

Після того, як рятувальники отримали інформацію від врятованого моряка, були відразу ж розпочаті пошуково-рятувальні роботи інших членів екіпажу. Але вони все ще вважаються зниклими без вісті.

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