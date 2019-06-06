ЄБРР вирішив виділити Укргазбанку $40 млн

Європейський банк реконструкції і розвитку вирішив виділити Укргазбанку 40 млн доларів у рамках програми сприяння торгівлі

Про це повідомив член ради директорів ЄБРР від України Артем Шевальов в соцмережі facebook, передають Українські Новини.

"Ця лінія, яка є першим кроком у співпраці ЄБРР з Укргазбанком, має за мету: 1) підтримати перехід банку до подальшої комерціалізації та подальшої приватизації, а також 2) сприяти розвитку сегмента торгового фінансування, як важливого елемента відновлення реального сектора української економіки", – написав він.

Дана транзакція дозволить Укргазбанку розширити свою кореспондентську мережу, наростити обсяги торговельного фінансування, отримати доступ до нових міжнародних ринків і розширити лінійку продуктів торгового фінансування.

Програма сприяння торгівлі, запущена ЄБРР в 1999 році, спрямована на розвиток зовнішньої торгівлі з країнами, в яких банк здійснює свою інвестиційну діяльність, включаючи Україну, а також торгівлі всередині цих країн.

У рамках програми ЄБРР надає гарантії міжнародним підтверджує банкам, приймаючи політичні і комерційні платіжні ризики по міжнародних торгових операцій, здійснюваних банками в регіоні, в якому він веде свою інвестиційну діяльність.

94,94% статутного капіталу Укргазбанку належить державі в особі Міністерства фінансів.

Як повідомляли Українські Новини, ЄБРР погіршив прогноз зростання ВВП України в 2019 році з 3% до 2,5%.

ЄБРР планує збільшити інвестиції в економічний сектор України в 2 рази-до 1 млрд доларів в 2019 році порівняно з 2018 роком.