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06 червня 2019, четвер, 07:25 29
Життя 2019-06-06T08:45:01+03:00
Українські Новини
Сьогодні майже всю Україну охопить негода, оголошено штормове попередження

Сьогодні майже всю Україну охопить негода, оголошено штормове попередження

Гроза
Гроза

Сьогодні, 6 червня, в Україні очікується погіршення погодних умов оголошено штормове попередження. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Згідно з прогнозом, в більшості областей України, крім Харківської, Луганської та Донецької очікуються грози і дощі, а в центральній частині країни і на заході - град і шквалистий вітер до 15-20 м/с.

Так, повідомляється, що I рівень небезпеки (жовтий) оголошений у всіх регіонах, крім крайніх північних і східних областей.

Відзначимо, що в Києві погода 6 червня буде мінливою, оскільки весь день дощі чергуватимуться з сонцем.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер в Україні похолоднішає до +13 і пройдуть дощі.

Тим часом, з'явилися чарівні знімки бурхливої грози в Запоріжжі.

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