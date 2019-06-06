Сьогодні майже всю Україну охопить негода, оголошено штормове попередження

Сьогодні, 6 червня, в Україні очікується погіршення погодних умов оголошено штормове попередження. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.\r\nЗгідно з прогнозом, в більшості областей України, крім Харківської, Луганської та Донецької очікуються грози і дощі, а в центральній частині країни і на заході - град і шквалистий вітер до 15-20 м\/с.\r\nТак, повідомляється, що I рівень небезпеки (жовтий) оголошений у всіх регіонах, крім крайніх північних і східних областей.\r\nВідзначимо, що в Києві погода 6 червня буде мінливою, оскільки весь день дощі чергуватимуться з сонцем.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у четвер в Україні похолоднішає до +13 і пройдуть дощі.\r\nТим часом, з'явилися чарівні знімки бурхливої грози в Запоріжжі.