ГПУ висунула підозру Ющенку через "Межигір'я", - Лещенко

Екс-президенту Віктору Ющенку висунули підозру у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах. Про це написав депутат Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі.

"Сенсаційна новина. Екс-президенту Ющенку висунуто підозру за статтею 191 частина 5 Кримінального кодексу. Підозра Генпрокуратура висунула в рамках справи про резиденцію Межигір'я, яка була виведена з державної власності в 2007 році", - написав Лещенко.

Так, за словами Лещенка, Ющенко дійсно в змові з Януковичем цілеспрямовано перевів "Межигір'я" з ДУС в сферу відання Кабміну.

Лещенко наголосив, що Ющенко дійсно в змові з Януковичем цілеспрямовано перевів "Межигір'я" з ДУС в сферу відання Кабміну, який в свою чергу передав "Межигір'я" в статут держпідприємства "Надра України", а те - вивело резиденцію з держвласності на користь фіктивної донецької фірми.

Як повідомляли Українські Новини, суд поставив крапку у звинуваченнях Ющенка у зловживанні владою під час президентства.

Раніше Зеленський розповів як напився з Януковичем в Межигір'ї і відмовився від $100 млн.