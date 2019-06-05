Фото дня: захоплюючі знімки бурхливої грози в Запоріжжі

Сьогодні вночі, 5 червня, Запоріжжя охопила видовищна гроза, яку вдалося зняти місцевим жителям. Захоплюючі знімки опублікував фотограф Олександр Поздняков в соціальній мережі Facebook.

Так, повідомляється, що фотографії були зроблені з проспекту Ювілейного, неподалік від зупинки Новгородської.

Відзначимо, що 5 червня грози і дощі охопили майже всі області України. Раніше синоптики попереджали українців про різке погіршення погоди і підйом води у річках Прикарпаття.

Гроза в Запоріжжі. Фото: Олександр Поздняков

Як повідомляли Українські Новини, у четвер в Україні похолоднішає до +13 і пройдуть дощі.

Тим часом, Україна потрапила в епіцентр спеки і грози зі шквалами.