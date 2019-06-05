Зеленський не внесе в Раду кандидатуру на посаду глави МЗС до звільнення Клімкіна, - Стефанчук

Представник Президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук виключає внесення Президентом Володимиром Зеленським у Верховну Раду кандидатури на посаду міністра закордонних справ до звільнення парламентом Павла Клімкіна.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "112 Україна", передають Українські Новини.

"Щодо спільної подачі (подання на зняття та призначення). Я думаю, що в тих специфічних відносинах, які склалися з Верховною Радою ми будемо йти крок за кроком. Спочатку вносимо подання на звільнення. Після того, як воно буде задоволено, ми відразу ж уявімо ту кандидатуру, яку бачимо на посаді голови цього дуже важливого для України міністерства", - сказав Стефанчук, прямуючи в комітет Ради у закордонних справах представляти внесення Зеленським подання на звільнення Клімкіна.

Стефанчук висловив сподівання, що комітет підтримає подання Зеленського.

"Я сподіваюся, це подання буде підтримано комітетом, щоб далі ми отримали "розчищене поле", щоб надалі ми могли внести кандидатуру нового міністра закордонних справ, якого запропонує Зеленський", - сказав він.

Стефанчук відмовився назвати кандидатуру Зеленського на цю посаду.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський зробив Клімкіну пропозицію, від якої той відмовився.

Раніше промова Зеленського в Брюсселі підірвала обговореннями соцмережі.