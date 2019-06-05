Портнов через суд вимагає від чиновників Генпрокуратури та МЗС $300 тис. за незаконне застосування санкцій

Юрист, колишній перший заступник глави Адміністрації Президента України Андрій Портнов подав до Печерського районного суду м. Києва позов про відшкодування чиновниками Генеральної прокуратури України, Міністерства закордонних справ (МЗС) і послом України в Канаді Андрієм Шевченком нанесеного збитку на суму 300 тис. доларів. Мова йде про фальшування кримінальних справ та незаконне застосування міжнародних санкцій щодо Портнова.

Про це повідомив юрист на своєму Telegram-каналі.

"Друзі, інформую, що після перемоги в українських та європейських судах за тематикою незаконного застосування щодо мене міжнародних санкцій і фальсифікації кримінальних справ, як я й обіцяв кілька років тому, звернувся до суду з вимогою відшкодування завданих збитків.

18 червня у Печерському (районному) суді Києва відбудеться перше засідання щодо українських державних органів, чиновників Генпрокуратури, МЗС і посла України в Канаді (Андрія) Шевченка. Перша сума позову до стягнення становить еквівалент 300 тис. доларів США. Частина коштів буде спрямована на благодійні цілі", - написав він.

Нагадаємо, 25 лютого Окружний адміністративний суд Києва визнав, що Посольство України в Канаді та МЗС України систематично повідомляли владі Канади про Портнова недостовірну інформацію, яка стала підставою для введення канадських санкцій.

Окружний адміністративний суд Києва досліджував всю витребувану у МЗС України переписку з канадським посольством та Генпрокуратурою України і дійшов висновку, що санкції відносно Портнова вводилися на підставі неіснуючих фактів, неперевіреної та недостовірної інформації, непідтверджених документів та з порушенням принципу презумпції невинності.

Суд також встановив прямий зв'язок між недостовірної кореспонденцією українського посольства в Канаді і збереженням відносно Портнова канадських санкцій і факт сприяння цьому посольства України в Канаді.

Як повідомляли Українські Новини, 15 травня політична партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність" (БПП) спростувала неправдиву інформацію, яку раніше опубліковала на своєму офіційному веб-сайті, про нібито причетність Портнова до злочинів проти Євромайдана, окупації Криму та державної зради.

12 березня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" і керівника прес-центру Служби безпеки України (СБУ) Олену Гитлянскую спростувати недостовірну інформацію поширену ними про нібито причетність Портнова до держзради та розслідування щодо нього кримінального провадження.

26 лютого Печерський райсуд Києва зобов'язав МЗС України спростувати інформацію про Портнова, згідно з якою Канада незаконно ввела санкції.