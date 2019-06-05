Супрун готова залишитися на посаді в новому Кабміні

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун ще не зустрічалася з Президентом Володимиром Зеленським, але готова залишатися на посади в новому складі Кабінету Міністрів.\r\nПро це вона сказала журналістам, передають Українські Новини.\r\n"Я ще з ним не зустрічалася, я не познайомилася з ним, у мене ще немає висновків, яка він людина або яким буде Президентом. Я сподіваюся, він теж не буде робити висновків перед тим, як поговорити зі мною", - сказала вона.\r\nЗа її словами, керівництво міністерства продовжує працювати.\r\n"Ми вже готуємо транзитну книжку, щоб передати всі напрацювання новій команді, якщо вона буде, якщо ми залишимося - будемо з радістю працювати на своїх посадах",- додала вона.\r\nНагадаємо, що раніше Володимир Зеленський публічно підтримав Уляну Супрун.\r\nА пізніше Зеленський розкритикував медреформу Супрун.\r\nІ також Зеленський подякував Богові, що у його родини лікар - не Супрун.\r\nТак і Супрун полетіла з України відразу після інавгурації Зеленського.