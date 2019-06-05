Супрун готова залишитися на посаді в новому Кабміні

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун ще не зустрічалася з Президентом Володимиром Зеленським, але готова залишатися на посади в новому складі Кабінету Міністрів.

Про це вона сказала журналістам, передають Українські Новини.

"Я ще з ним не зустрічалася, я не познайомилася з ним, у мене ще немає висновків, яка він людина або яким буде Президентом. Я сподіваюся, він теж не буде робити висновків перед тим, як поговорити зі мною", - сказала вона.

За її словами, керівництво міністерства продовжує працювати.

"Ми вже готуємо транзитну книжку, щоб передати всі напрацювання новій команді, якщо вона буде, якщо ми залишимося - будемо з радістю працювати на своїх посадах",- додала вона.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський публічно підтримав Уляну Супрун.

А пізніше Зеленський розкритикував медреформу Супрун.

І також Зеленський подякував Богові, що у його родини лікар - не Супрун.

Так і Супрун полетіла з України відразу після інавгурації Зеленського.