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05 червня 2019, середа, 13:49 39
Вибори 2019-06-05T14:19:45+03:00
Українські Новини
"Слуга народу" набирає майже 50% голосів на виборах Ради, на другому місці "Опозиційна платформа - За життя"

"Слуга народу" набирає майже 50% голосів на виборах Ради, на другому місці "Опозиційна платформа - За життя"

Партія "Слуга народу" народу набирає 48,2% голосів, "Опозиційна платформа - За життя" - 10,7%, "Європейська солідарність" - 7,8%, "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 6,9% і "Голос" - 5,6% на виборах Верховної Ради за опитуванням соціологічної групи" Рейтинг ".

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Ці 5 партій долають необхідний бар'єр 5% і проходять до Ради серед респондентів, які мають намір голосувати і визначилися з вибором.

Респондентів запитали, чи будуть вони брати участь у дострокових виборах Ради 21 липня.

72% відповіли так, 14% - скоріше так, 7% - ні, 4% - скоріше ні, 3% не змогли відповісти.

При цьому під час вибору партії респондентам поставили запитання, за кого б вони проголосували, якби вибори пройшли наступної неділі.

Серед партій, які набрали менше 5% голосів тих, хто буде голосувати і визначився з вибором, 4,3% отримує "Сила і честь", 3% - "Громадянська позиція", 2,4% - Радикальна партія, а решта - менш ніж по 2%.

На питання про те, за яку партію вони не проголосували б за жодних обставин, найбільше опитаних (52%) відповіли - "Євросолідарність".

Опитування проводилося 29 травня - 3 червня серед 2 тис. повнолітніх респондентів методом особистого інтерв'ю.

Помилка репрезентативності дослідження становить не більше 2,2%.

Як повідомляли Українські Новини, 72% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", виступили за розпуск Верховної Ради.

Також майже чверть українців вважають, що вибори Президента підсилили розкол у суспільстві.

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