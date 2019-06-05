"Слуга народу" набирає майже 50% голосів на виборах Ради, на другому місці "Опозиційна платформа - За життя"

Партія "Слуга народу" народу набирає 48,2% голосів, "Опозиційна платформа - За життя" - 10,7%, "Європейська солідарність" - 7,8%, "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - 6,9% і "Голос" - 5,6% на виборах Верховної Ради за опитуванням соціологічної групи" Рейтинг ".\r\nПро це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.\r\nЦі 5 партій долають необхідний бар'єр 5% і проходять до Ради серед респондентів, які мають намір голосувати і визначилися з вибором.\r\nРеспондентів запитали, чи будуть вони брати участь у дострокових виборах Ради 21 липня.\r\n72% відповіли так, 14% - скоріше так, 7% - ні, 4% - скоріше ні, 3% не змогли відповісти.\r\nПри цьому під час вибору партії респондентам поставили запитання, за кого б вони проголосували, якби вибори пройшли наступної неділі.\r\nСеред партій, які набрали менше 5% голосів тих, хто буде голосувати і визначився з вибором, 4,3% отримує "Сила і честь", 3% - "Громадянська позиція", 2,4% - Радикальна партія, а решта - менш ніж по 2%.\r\nНа питання про те, за яку партію вони не проголосували б за жодних обставин, найбільше опитаних (52%) відповіли - "Євросолідарність".\r\nОпитування проводилося 29 травня - 3 червня серед 2 тис. повнолітніх респондентів методом особистого інтерв'ю.\r\nПомилка репрезентативності дослідження становить не більше 2,2%.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 72% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", виступили за розпуск Верховної Ради.\r\nТакож майже чверть українців вважають, що вибори Президента підсилили розкол у суспільстві.