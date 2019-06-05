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05 червня 2019, середа, 13:49 36
Президент 2019-06-05T14:05:13+03:00
Українські Новини
Зеленський назвав Юнкера "теплим дядьком", крутячи педалі в спортзалі в ефірі "1+1"

Зеленський назвав Юнкера "теплим дядьком", крутячи педалі в спортзалі в ефірі "1+1"

Президент Володимир Зеленський поділився враженнями від першої закордонної поїздки і "теплої" зустрічі з Жан-Клодом Юнкером, головою Єврокомісії. Про це він сказав в інтерв'ю програмі "Сніданок 1+1" з Брюсселя (Бельгія), проведеному в спортзалі на велотренажерах, передають Українські Новини.

Під час свого дебюту в Брюсселі Зеленський позначив шлях України в ЄС та НАТО як єдино можливий, що він і підтвердив в прямому ефірі.

"Це наш вибір. Курс на Європу закріплений Конституцією України і курс НАТО показує високий рівень армії. Як тільки ми проінформуємо наше суспільство про те, що це не страшно, і народ буде готовий, то ми обов'язково винесемо це питання на референдум", - заявив Зеленський.

Крім того, президент розповів про "чоловічі" жарти з Юнкером, назвав його "добрим, нормальним дядьком" і передав слова особистої підтримки Юнкера для України.

Як повідомляли Українські Новини, раніше президент Зеленський осоромився під час прес-конференції в Брюсселі.

Зеленський і Юнкер планують саміт "Україна – ЄС" 8 липня в Києві.

Більше новин про: Нато Президент Юнкер Жан-Клод Юнкер Володимир Зеленський Європейський Союз Брюсель

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