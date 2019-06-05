Стратегія управління держборгом України до 2022 затверджена Кабміном

Кабінет Міністрів затвердив середньострокову стратегію управління державним боргом, який раніше зріс, на 2019-2022 роки.

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.

5 червня Кабмін затвердив середньострокову стратегію управління державним боргом на 2019-2022 роки - основоположний документ для ефективної реалізації боргової політики, який визначає основні цілі, завдання та заходи з управління державним боргом.

Стратегію розроблено з урахуванням макроекономічних прогнозів і завдань бюджетної політики і спрямовано на поступове досягнення до кінця 2022 року співвідношення обсягу державного боргу до ВВП на рівні не більше ніж 43%.

"Після свого пікового значення в 69,2% наприкінці 2016 року держборг у відсотках до ВВП знизився до 52,3% на кінець 2018 року. Цей індикатор є одним із ключових для інвесторів, оскільки показує здатність країни повертати борги. Це також свідчить і про зменшення боргового навантаження на бюджет країни. Також позитивну тенденцію ми можемо спостерігати завдяки поліпшенню макроекономічних показників і злагодженим діям уряду. Стратегія з управління держборгом покликана продовжити таку динаміку ", - повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова.

Реалізація завдань стратегії включає такі основні заходи: збільшення частки держборгу в національній валюті; залучення іноземних інвесторів до інвестування в гривневі ОВДП; подовження середнього терміну до погашення державних цінних паперів і забезпечення рівномірного графіка погашення держборгу; здійснення операцій з активного управління держборгом для зниження пікових навантажень на бюджет і стимулювання попиту на державні цінні папери; проведення роботи щодо забезпечення повноцінного доступу України до міжнародного ринку капіталу; подальше вдосконалення політики управління держборгом шляхом створення і функціонування Агентства з управління державним боргом з використанням кращих світових практик; збільшення довгострокового пільгового фінансування шляхом розширення співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями (зокрема, Світовим банком, Міжнародним валютним фондом, Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейськими інвестиційним банком) і країнами-партнерами.

Впровадження середньострокової стратегії управління державним боргом на 2019-2022 роки також дасть змогу збільшити рівень прозорості політики управління державним боргом та підвищити її ефективність.

Як повідомляли Українські Новини, Мінфін продовжує нарощувати держборг.

Крім того, Україна до кінця 2019 року повинна виплатити 120 млрд гривень, або 4,4 млрд доларів (за курсом НБУ на 1 квітня) за зовнішніми боргами.

При цьому державний і гарантований державою борг на кінець лютого 2019 року склав 2 111,90 млрд гривень, або 78,24 млрд доларів.