Госдолг Украины увеличился

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в марте увеличился в долларовом эквиваленте на 0,7%, или на 0,54 млрд долларов до 78,78 млрд долларов (по состоянию на 31 марта) по сравнению с предыдущим месяцем.\r\nОб этом говорится в данных Министерства финансов, передают Українські Новини.\r\nГосударственный и гарантированный государством долг на конец марта 2019 года составил 2 146,64 млрд гривен, или 78,78 млрд долларов против 2 111,99 млрд гривен, или 78,24 млрд долларов месяцем ранее.\r\nОбщий размер прямого госдолга по состоянию на 31 марта составил 1 859,16 млрд гривен (68,23 млрд долларов) против 1 819,80 млрд гривен (67,42 млрд долларов) месяцем ранее.\r\nПри этом прямой внешний долг за месяц увеличился с 39,64 млрд долларов до 40,18 млрд долларов.\r\nПрямой внутренний долг увеличился на 14,29 млрд гривен до 764,29 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте вырос на 0,26 млрд долларов до 28,05 млрд долларов).\r\nГарантированный государством долг на 31 марта составил 287,48 млрд гривен, или 10,55 млрд долларов.\r\nКак сообщали Українські Новини, Минфин продолжает наращивать госдолг.\r\nУкраине до конца 2019 года необходимо выплатить 120 млрд гривен, или 4,4 млрд долларов (по курсу Национального банка на 1 апреля) по внешним долгам.\r\nПри этом государственный и гарантированный государством долг на конец февраля 2019 года составил 2 111,90 млрд гривен, или 78,24 млрд долларов, против 2 171,92 млрд гривен, или 78,25 млрд долларов месяцем ранее.