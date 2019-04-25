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25 апреля 2019, четверг, 17:33 272
Экономика 2019-04-25T17:39:09+03:00
Українські Новини
Госдолг Украины увеличился

Госдолг Украины увеличился

Госдолг Украины. Фото: 24 Канал
Госдолг Украины. Фото: 24 Канал

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в марте увеличился в долларовом эквиваленте на 0,7%, или на 0,54 млрд долларов до 78,78 млрд долларов (по состоянию на 31 марта) по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом говорится в данных Министерства финансов, передают Українські Новини.

Государственный и гарантированный государством долг на конец марта 2019 года составил 2 146,64 млрд гривен, или 78,78 млрд долларов против 2 111,99 млрд гривен, или 78,24 млрд долларов месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 марта составил 1 859,16 млрд гривен (68,23 млрд долларов) против 1 819,80 млрд гривен (67,42 млрд долларов) месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц увеличился с 39,64 млрд долларов до 40,18 млрд долларов.

Прямой внутренний долг увеличился на 14,29 млрд гривен до 764,29 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте вырос на 0,26 млрд долларов до 28,05 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на 31 марта составил 287,48 млрд гривен, или 10,55 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, Минфин продолжает наращивать госдолг.

Украине до конца 2019 года необходимо выплатить 120 млрд гривен, или 4,4 млрд долларов (по курсу Национального банка на 1 апреля) по внешним долгам.

При этом государственный и гарантированный государством долг на конец февраля 2019 года составил 2 111,90 млрд гривен, или 78,24 млрд долларов, против 2 171,92 млрд гривен, или 78,25 млрд долларов месяцем ранее.

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