Украинская ассоциация футбола отрицает обыски НАБУ в ее здании

Украинская ассоциация футбола (бывшая Федерация футбола Украины) отрицает проведение обысков Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в ее здании.\r\nОб этом говорится в заявлении ассоциации, передают Українські Новини.\r\n"В украинских СМИ продолжается волна дискредитационной кампании против Украинской ассоциации футбола (бывшая ФФУ) и ее президента Андрея Павелко. В частности появляется искаженная информация об обысках и других следственных действиях относительно ее должностных лиц. Официально сообщаем: никаких обысков в Доме футбола не было!" - говорится в заявлении.\r\nТакже из разных источников и журналистской среды поступают сообщения о попытке разместить и распространить (за соответствующую плату) новую волну фейковых новостей как о самой ассоциации, так и о частной жизни Павелко.\r\n"Обращаемся ко всем СМИ, которые уважают принципы журналистской этики, с просьбой пользоваться только достоверной и проверенной информацией. Служба по связям с общественностью и СМИ УАФ всегда открыта и готова предоставить любые комментарии и подтверждающие документы по вопросам, которые интересуют СМИ", - отмечает ассоциация.\r\nУАФ просит СМИ использовать только подтвержденную информацию.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в ходе обысков по делу о закупке искусственных футбольных полей правоохранители изъяли футбольные мячи, а также алкоголь.\r\nГенеральная прокуратура получила доступ к документам Федерации футбола Украины по делу о разворовывании госсредств при закупке искусственного покрытия для футбольных полей в 2017 году.