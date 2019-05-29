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29 мая 2019, среда, 12:38 166
Спорт 2019-05-29T12:49:13+03:00
Українські Новини
Украинская ассоциация футбола отрицает обыски НАБУ в ее здании

Украинская ассоциация футбола отрицает обыски НАБУ в ее здании

УАФ Украинская ассоциация футбола Фото: УАФ
УАФ Украинская ассоциация футбола Фото: УАФ

Украинская ассоциация футбола (бывшая Федерация футбола Украины) отрицает проведение обысков Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в ее здании.

Об этом говорится в заявлении ассоциации, передают Українські Новини.

"В украинских СМИ продолжается волна дискредитационной кампании против Украинской ассоциации футбола (бывшая ФФУ) и ее президента Андрея Павелко. В частности появляется искаженная информация об обысках и других следственных действиях относительно ее должностных лиц. Официально сообщаем: никаких обысков в Доме футбола не было!" - говорится в заявлении.

Также из разных источников и журналистской среды поступают сообщения о попытке разместить и распространить (за соответствующую плату) новую волну фейковых новостей как о самой ассоциации, так и о частной жизни Павелко.

"Обращаемся ко всем СМИ, которые уважают принципы журналистской этики, с просьбой пользоваться только достоверной и проверенной информацией. Служба по связям с общественностью и СМИ УАФ всегда открыта и готова предоставить любые комментарии и подтверждающие документы по вопросам, которые интересуют СМИ", - отмечает ассоциация.

УАФ просит СМИ использовать только подтвержденную информацию.

Как сообщали Українськi Новини, в ходе обысков по делу о закупке искусственных футбольных полей правоохранители изъяли футбольные мячи, а также алкоголь.

Генеральная прокуратура получила доступ к документам Федерации футбола Украины по делу о разворовывании госсредств при закупке искусственного покрытия для футбольных полей в 2017 году.

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