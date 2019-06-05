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05 червня 2019, середа, 10:17 11
Політика 2019-06-05T11:20:09+03:00
Українські Новини
Зеленський попередив РФ, що загострення конфлікту - поганий фон для переговорів у Мінську

Зеленський попередив РФ, що загострення конфлікту - поганий фон для переговорів у Мінську

Президент Володимир Зеленський на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав, що загострення конфлікту не сприяє відновленню переговорів у Мінську.

"Внаслідок посилених обстрілу позицій ООС на Донбасі загинули троє військовослужбовців і ще троє були поранені. Я співчуваю сім'ям загиблих і бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим. Хочу звернутися до керівництва РФ і командуванню її окупаційних сил на Донбасі. Загострення конфлікту - не найкращий фон для відновлення переговорів в Мінську. Нам не треба зайвий раз нагадувати про можливості ескалації вашої агресії", - написав Президент Володимир Зеленський .

Президент також повідомив, що обговорить у середу в Брюсселі (Бельгія) з європейськими колегами подібні дії РФ, а українська делегація в Мінську висловиться про неприпустимість діалогу з позицій сили.

Як повідомляли Українські Новини, 4 червня бойовики 16 разів обстріляли позиції ООС, внаслідок чого 2 військових загинули і 3 були поранені.

У середу через обстрілу бойовиками позицій сил ООС загинув ще 1 військовий.

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