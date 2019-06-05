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05 червня 2019, середа, 08:50 12
Суспільство 2019-06-05T09:10:33+03:00
Українські Новини
В акваторії Русанівського каналу зламалися світло-музичні фонтани

В акваторії Русанівського каналу зламалися світло-музичні фонтани

Русанівські фонтани в Києві. Фото: narodna-pravda
Русанівські фонтани в Києві. Фото: narodna-pravda

В акваторії Русанівського каналу зламалися музичні фонтани через аварію на високовольтній мережі.

Про це повідомляє спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство "Київводфонд" на сторінці в соцмережі Facebook.

"У зв'язку з аварією, яка сталася на високовольтній мережі, фонтани в акваторії Русанівського каналу тимчасово не працюють", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що робота фонтанів буде відновлена після усунення аварійної ситуації. Коли саме це відбудеться - не уточнюється.

Фонтани в акваторії Русанівського каналу показували вечорами світло-музичні вистави, вони відновили свою роботу після зими з першого травня.

Раніше Українські Новини писали про графік роботи столичних фонтанів.

Також у центрі Києва перед Великоднем відкрився сезон фонтанів.

Крім того, фонтани на Майдані Незалежності "Великий" і "Малі" відновили роботу в 2017 році - через три роки після того, як були пошкоджені під час Революції Гідності, фонтани з героями грецьких міфів заповнили водою в березні у Львові.

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