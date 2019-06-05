В акваторії Русанівського каналу зламалися світло-музичні фонтани

В акваторії Русанівського каналу зламалися музичні фонтани через аварію на високовольтній мережі.\r\nПро це повідомляє спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство "Київводфонд" на сторінці в соцмережі Facebook.\r\n"У зв'язку з аварією, яка сталася на високовольтній мережі, фонтани в акваторії Русанівського каналу тимчасово не працюють", - сказано в повідомленні.\r\nНаголошується, що робота фонтанів буде відновлена після усунення аварійної ситуації. Коли саме це відбудеться - не уточнюється.\r\n\r\nФонтани в акваторії Русанівського каналу показували вечорами світло-музичні вистави, вони відновили свою роботу після зими з першого травня.\r\nРаніше Українські Новини писали про графік роботи столичних фонтанів.\r\nТакож у центрі Києва перед Великоднем відкрився сезон фонтанів.\r\nКрім того, фонтани на Майдані Незалежності "Великий" і "Малі" відновили роботу в 2017 році - через три роки після того, як були пошкоджені під час Революції Гідності, фонтани з героями грецьких міфів заповнили водою в березні у Львові.