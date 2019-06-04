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04 червня 2019, вівторок, 22:46 12
Політика 2019-06-05T00:30:02+03:00
Українські Новини
Зеленський висловився про дефолт і заявив, що це чутки і продумані акції

Зеленський висловився про дефолт і заявив, що це чутки і продумані акції

Володимир Зеленський. Фото: Адміністрація президента
Володимир Зеленський. Фото: Адміністрація президента

Президент Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у Брюсселі, вважає чутки про дефолт в Україні продуманими акціями, які не відповідають офіційній позиції Президента.

Про це йдеться в повідомленні Адміністрації Президента в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Що стосується дефолту - це чутки. Це продумані акції, які не мають нічого спільного з моєю офіційною позицією", - сказав Президент.

Про це він заявив під час зустрічі з віце-президентом Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

Як повідомляли Українські Новини, 4-5 червня Зеленський перебуває з візитом у Брюсселі для зустрічей з керівництвом Європейського Союзу і НАТО.

А ось олігарх Ігор Коломойський, який нещодавно повернувся в Україну, виступив за оголошення Україною дефолту, вказуючи, що треба брати приклад з Греції.

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