Зеленський висловився про дефолт і заявив, що це чутки і продумані акції

Президент Володимир Зеленський, який перебуває з візитом у Брюсселі, вважає чутки про дефолт в Україні продуманими акціями, які не відповідають офіційній позиції Президента.

Про це йдеться в повідомленні Адміністрації Президента в мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Що стосується дефолту - це чутки. Це продумані акції, які не мають нічого спільного з моєю офіційною позицією", - сказав Президент.

Про це він заявив під час зустрічі з віце-президентом Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

Як повідомляли Українські Новини, 4-5 червня Зеленський перебуває з візитом у Брюсселі для зустрічей з керівництвом Європейського Союзу і НАТО.

А ось олігарх Ігор Коломойський, який нещодавно повернувся в Україну, виступив за оголошення Україною дефолту, вказуючи, що треба брати приклад з Греції.