Зеленський в Брюсселі розповів про свої питання для лідерів Європи

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 4 червня, прибув до Брюсселя з дводенним візитом і розповів, з яких питань він почне розмову з лідерами Європи, передають Українські Новини.

"Мої розмови з лідерами Європи почнуться сьогодні з питання - як ми разом будемо чинити тиск на агресора? Як ми будемо примушувати його до світу?", - йдеться в повідомленні Президента Володимира Зеленського в соціальній мережі Facebook про його перший візит у Бельгію.

Президент зазначив, що він уже прилетів до Брюсселя і попереду на нього чекає низка зустрічей на вищому рівні.

"Але з голови не йде 5-річний Кирило. І ще сотні дітей, які загинули від куль дорослих на сході України", - написав він.

Зеленський зазначив, що за даними місії ООН на Донбасі загинуло 147 дітей, ще 363 були поранені, 200 тис. дітей є біженцями, 23 тис. - отримали статус жертв війни.

Він заявив, що хоче нагадати європейським уряду ці цифри і закликати Росію припинити війну заради збереження багатьох життів.

Президент має намір при зустрічі з лідерами Європи обговорити методи тиску на агресора для досягнення миру на Донбасі.

Він висловив надію на те, що рішення конфлікту буде знайдено.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський відвідає Бельгію для зустрічей з керівництвом Європейського Союзу і Організації північноатлантичного договору (НАТО) 4-5 червня.

Тим часом, Євросоюз висунув нові умови для отримання Україною траншу.