Зеленський в Брюсселі розповів про свої питання для лідерів Європи

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 4 червня, прибув до Брюсселя з дводенним візитом і розповів, з яких питань він почне розмову з лідерами Європи, передають Українські Новини.\r\n"Мої розмови з лідерами Європи почнуться сьогодні з питання - як ми разом будемо чинити тиск на агресора? Як ми будемо примушувати його до світу?", - йдеться в повідомленні Президента Володимира Зеленського в соціальній мережі Facebook про його перший візит у Бельгію.\r\nПрезидент зазначив, що він уже прилетів до Брюсселя і попереду на нього чекає низка зустрічей на вищому рівні.\r\n"Але з голови не йде 5-річний Кирило. І ще сотні дітей, які загинули від куль дорослих на сході України", - написав він.\r\nЗеленський зазначив, що за даними місії ООН на Донбасі загинуло 147 дітей, ще 363 були поранені, 200 тис. дітей є біженцями, 23 тис. - отримали статус жертв війни.\r\nВін заявив, що хоче нагадати європейським уряду ці цифри і закликати Росію припинити війну заради збереження багатьох життів.\r\nПрезидент має намір при зустрічі з лідерами Європи обговорити методи тиску на агресора для досягнення миру на Донбасі.\r\nВін висловив надію на те, що рішення конфлікту буде знайдено.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський відвідає Бельгію для зустрічей з керівництвом Європейського Союзу і Організації північноатлантичного договору (НАТО) 4-5 червня.\r\nТим часом, Євросоюз висунув нові умови для отримання Україною траншу.