За місяць долар і євро істотно подорожчали

З 2 по 31 травня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 30,53 коп. до 27,0331 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 33,14 коп. до 26,6790 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

Середній курс купівлі євро підвищився на 25,27 коп. до 29,6027 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 18,89 коп. до 30,1371 UAH/EUR.Курси готівкової іноземної валюти:

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро Російський рубль (10) Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній курс на 31 травня 26,6790 27,0331 29,6027 30,1371 3,6800 4,2100 Середній курс на 2 травня 26,3476 26,7278 29,3500 29,9482 3,6800 4,2300 Порівняно з 2 травня 0,3314 0,3053 0,2527 0,1889 0,0000 -0,0200

Використані дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.

Як повідомляли Українські Новини, долари і євро після різкого падіння злетіли в обмінниках.

Тим часом, офіційний курс гривні після зміцнення знову обвалився.