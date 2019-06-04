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04 червня 2019, вівторок, 15:40 16
Економіка 2019-06-04T17:00:03+03:00
Українські Новини
За місяць долар і євро істотно подорожчали

За місяць долар і євро істотно подорожчали

Долар
Долар

З 2 по 31 травня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 30,53 коп. до 27,0331 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 33,14 коп. до 26,6790 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

Середній курс купівлі євро підвищився на 25,27 коп. до 29,6027 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 18,89 коп. до 30,1371 UAH/EUR.Курси готівкової іноземної валюти:

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро Російський рубль (10)
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній курс на 31 травня 26,6790 27,0331 29,6027 30,1371 3,6800 4,2100
Середній курс на 2 травня 26,3476 26,7278 29,3500 29,9482 3,6800 4,2300
Порівняно з 2 травня 0,3314 0,3053 0,2527 0,1889 0,0000 -0,0200

Використані дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.

Як повідомляли Українські Новини, долари і євро після різкого падіння злетіли в обмінниках.

Тим часом, офіційний курс гривні після зміцнення знову обвалився.

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