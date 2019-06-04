За місяць долар і євро істотно подорожчали

З 2 по 31 травня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 30,53 коп. до 27,0331 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 33,14 коп. до 26,6790 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.\r\nСередній курс купівлі євро підвищився на 25,27 коп. до 29,6027 UAH\/EUR, курс продажу підвищився на 18,89 коп. до 30,1371 UAH\/EUR.Курси готівкової іноземної валюти:\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\nРосійський рубль (10)\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\nСередній курс на 31 травня\r\n26,6790\r\n27,0331\r\n29,6027\r\n30,1371\r\n3,6800\r\n4,2100\r\n\r\n\r\nСередній курс на 2 травня\r\n26,3476\r\n26,7278\r\n29,3500\r\n29,9482\r\n3,6800\r\n4,2300\r\n\r\n\r\nПорівняно з 2 травня\r\n0,3314\r\n0,3053\r\n0,2527\r\n0,1889\r\n0,0000\r\n-0,0200\r\n\r\n\r\n\r\nВикористані дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, долари і євро після різкого падіння злетіли в обмінниках.\r\nТим часом, офіційний курс гривні після зміцнення знову обвалився.