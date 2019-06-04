Девід Лінч отримає перший "Оскар" в життя

27 жовтня, через півроку після головної церемонії нагородження у світі кіно "Оскар", на спеціальній події Академії, американський режисер Девід Лінч вперше отримає "Оскар" за кращу режисуру. 73-річний режисер вже тричі номінувався на премію "Оскар". Про це повідомляє офіційний сайт кінопремії.

Крім того, будуть вручені ще три почесні нагороди - кінорежисерові Ліні Вертмюллер і акторові Уесу Стьюді, а також гуманітарна премія Джина Хершолта - актрисі Джини Девіс.

Девід Кіт Лінч народився 20 січня 1946 року в невеликому американському місті Міссула, штат Монтана. Він починав свою кар'єру з анімаційних і короткометражних фільмів, проте справжнім його визнанням стали сюрреалістичні фільми з атмосферою жаху і мрій, дивними і відразливими образами та оригінальною музикою. Для стилю режисера характерна ірраціональна наповненість фільмів яскравими деталями, психоделічного або містичного характеру.

Першим успіхом в його кар'єрі став фільм "Людина-слон", який згодом отримав вісім номінацій на премію "Оскар", в тому числі за режисуру і адаптований сценарій самого Лінча. Фільм зачіпає тему людяності, представляючи знівеченого головного героя набагато більш добрим, чесним і людяним, ніж навколишні його "нормальні" люди.

Його плідна діяльність включала в себе ще дві номінації "Режисер" - "Блакитний оксамит" (1986) і "Малхолланд Драйв" (2001).

Найзнаковішим проектом же, з яким найчастіше його асоціюють, став детективний серіал "Твін Пікс" про життя невеликого провінційного американського містечка, населеного дружніми, наївними і дещо ексцентричними людьми.

У свій час Девід Лінч отримав багато важливих кінонагород у світі, включаючи "Золотого лева" Венеціанського кінофестивалю за внесок у світове кіномистецтво, однак "Оскар" стане першим у його кар'єрі.

Як повідомляли Українські Новини, Рамі Мальок отримав перший у своєму житті "Оскар" у номінації "Кращий актор" за головну роль у "Богемну рапсодію".

У листопаді 2017 року Лінч особисто приїжджав для відкриття представництва в Києві.