Фильм стал призером, обойдя таких соперников, как "Фаворитка", "Звезда родилась", "Черный клановец", "Власть", "Черная пантера" и "Рома".

Лучшим режиссером признан мексиканский кинематографист Альфонсо Куарон, снявший сентиментальную ленту "Рома".

Рами Малек завоевал первый в своей жизни "Оскар", став лучшим актером за главную роль в музыкальной драме "Богемная рапсодия" о жизни Фредди Меркьюри.

"Оскар" за лучшую женскую роль получила британская актриса Оливия Колман, снявшаяся в фильме "Фаворитка". Многие наблюдатели прогнозировали, что эта награда достанется актрисе Гленн Клоуз, снявшейся в главной роли в фильме "Жена".

Комедийная биографическая драма "Зеленая книга" была отмечена еще в двух номинациях: за лучший оригинальный сценарий, а также за лучшую роль второго плана - этот приз достался Махершалу Али, сыгравшему чернокожего пианиста, который путешествует по югу США во времена сегрегации в 1960-е годы.

Церемония вручения наград Американской киноакадемии впервые с 1989 года проходила без ведущего. Вместо этого она была заполнена мощными музыкальными номерами.

Одним из самых ярких моментов стало эмоциональное выступление Леди Гага совместно с Брэдли Купером - режиссером фильма "Звезда родилась", за песню Shallow из которого она получила свой первый в жизни "Оскар".

