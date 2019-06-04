ГПУ відкрила справу за відео про окупацію Буковини Румунією

Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження та доручила Службі безпеки України розслідувати факт публікації в Youtube відео про окупації Румунією.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури, передають Українські Новини.

Зазначено, що у вівторок, 4 червня, пройшла оперативна нарада під головуванням заступника генерального прокурора - головного військового прокурора Анатолія Матіоса через оприлюднення зазначеного відеозапису.

Повідомляється, що 3 червня прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 год. 2 ст. 110 (готування до вчинення посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, вчинені за попередньою змовою групою осіб, поєднані з розпалюванням національної ворожнечі) Кримінального кодексу.

Розслідування справи доручено Головному слідчому управлінню СБУ.

У нараді взяли участь тимчасово виконуючий обов'язки голови СБУ Іван Баканов, т.в.о. начальника Головного слідчого управління СБУ Олександр Кравченко, т.в.о. голови Служби зовнішньої розвідки Андрій Олексієнко, в. о. голови Державної прикордонної служби Юрій Гресько, т.в.о. начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України А. Іващенко, заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, а також керівники структурних підрозділів зазначених органів.

На нараді узгоджено план досудового розслідування.

Однією з основних версій слідством розглядається варіант спеціальної інформаційної операції з боку російських спецслужб.

Як повідомляли Українські Новини, на відеохостингу YouTube було опубліковано аматорське відео про окупації Румунією у 2022 році Чернівецької і частини Одеської областей України.

Раніше міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні в інтерв'ю американському виданню The Washington Post заявив, що вважає анексію Росією Криму законною і назвав Євромайдан псевдореволюціею, організованою іноземними країнами.